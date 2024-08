Edmundo González no acude a la citación del Supremo de Venezuela sobre el caso de las elecciones

El candidato opositor Edmundo González no se ha presentado este miércoles ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano para declarar por el caso de las elecciones, tal y como había solicitado en la previa la presidenta del tribunal, Caryslia Rodríguez, a los diez aspirantes que se presentaron a los comicios. González, que no reconoce los resultados oficiales y reivindica su victoria en los comicios, ha publicado un comunicado en su perfil oficial en redes sociales en el que denuncia que se está "violando el debido proceso" y que, en caso de acudir a la sala del Supremo, lo haría en condiciones de "absoluta indefensión". "Si acudo a la Sala Electoral en estas condiciones estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso, y pondré en riesgo no solo mi libertad sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio de 2024", ha manifestado. Así, González ha incidido en que el trámite puesto en marcha por la Sala Electoral del Supremo "no corresponde con ningún procedimiento legal" contemplado en la legislación, y ha incidido en que la citada sala del Supremo estaría "usurpando" funciones brindadas constitucionalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE). En esta línea, el candidato de oposición ha denunciado que el Supremo tiene la intención de "certificar" unos resultados electorales que no cumplen con la Constitución y la ley, pues no se ha brindado un "acceso a los participantes a las actas originales que sirvan de fundamento a una totalización y proclamación". "Insto a las autoridades a recuperar la sensatez y buscar en diálogo franco cauces que canalicen los planteamientos de cada parte, en la instancia competente constitucionalmente y en un marco aceptable para todos, en el que los Derechos Humanos queden a salvo", ha remachado González en su misiva. Sí han acudido en cambio a la cita en el Supremo otros candidatos opositores, entre ellos Manuel Rosales, que dio su apoyo a González en los recientes comicios. En una comparecencia ante los medios, ha vuelto a pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la publicación de las actas que supuestamente acreditan la victoria de Maduro. El Supremo anunció en la víspera la citación de los diez candidatos que se prensentaron el pasado 28 de julio en las elecciones presidenciales, en las que el presidente Nicolás Maduro se impuso con algo más del 51 por ciento de los votos, según el CNE, si bien la oposición reivindica su victoria con casi el 70 por ciento. Todo esto se produce en un contexto en el que, ante las dudas expresadas por gran parte de la comunidad internacional, el CNE presentó a comienzos de semana las actas electorales y otros materiales ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para un análisis más exhaustivo.

