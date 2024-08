Disney+ dice que las primeras medidas para restringir las cuentas compartidas no han tenido "ninguna reacción negativa"

El director ejecutivo de Disney, Bob Iger, ha anunciado que las primeras medidas que ha llevado a cabo para restringir el uso de cuentas compartidas de su servicio no han tenido "ninguna reacción negativa" hasta ahora. A finales de 2023 la compañía informó que dejaría de ofrecer la posibilidad de compartir las suscripciones a su plataforma fuera del hogar, es decir, que no pertenecieran a la colección de dispositivos asociados a la residencia del suscriptor. Esta medida comenzaría a implementarse en Canadá y después en Estados Unidos, tal y como anunció Google en un correo electrónico enviado a los suscriptores, en el que advertía dichos cambios. A pesar de este avance, Disney+ no experimentó grandes cambios entonces. En abril, el director ejecutivo de la firma, Bob Iger, señaló que la "primera incursión real" para poner fin al uso de las contraseñas compartidas se daría a partir de junio y que implementaría estas restricciones de forma definitiva ya en septiembre. La firma ha dado a conocer recientemente los resultados de su tercer trimestre fiscal. En este marco, ha reconocido que tras comenzar su iniciativa de compartir contraseñas en junio, no ha tenido "ninguna reacción negativa", en palabras de Bob Iger, recogidas por Engadget. El CEO de Disney ha sugerido, por tanto, que no ha recibido quejas ni de las notificaciones enviadas para informar sobre el fin del servicio ni "al trabajo" que ya han "estado haciendo". En esta presentación de resultados, la firma también ha anunciado una nueva subida de precios de su plataforma de 'streaming', que se aplicará primero en Estados Unidos el 17 de octubre de 2024. Después, se ampliará al resto de regiones, aunque no ha señalado cuándo. Estos cambios harán que la suscripción con publicidad pase a costar allí 9,99 dólares (9,13 euros al cambio actual) en lugar de 7,99 dólares (7,30 euros) que cuesta ahora. El plan sin publicidad, en cambio, costará 15,99 dólares (14,61 euros) al mes o 159,99 dólares (146,23 euros) en un solo pago.

