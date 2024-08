(Crónica) Jordi Xammar y Nora Brugman se quedan sin medalla en 470 mixto

Los regatistas españoles Jordi Xammar y Nora Brugman se quedaron a las puertas del podio en la clase 470 al finalizar en novena posición en la Medal Race de este jueves en los Juegos Olímpicos de París, un resultado que unido a los de sus rivales les dejaron en la cuarta plaza de la general. Xammar, que se colgó un bronce en Tokyo 2020 junto al gallego Nicolás Rodríguez en la misma clase, y Brugman habían sido una de las parejas más regulares durante las regatas de toda la semana en la Marina de Marsella, pero fueron a remolque durante la manga definitiva, que repartía el doble de puntos, jugándose el bronce con la dupla sueca. Los catalanes, vigentes campeones del mundo y de Europa, accedieron a la Medal Race, pospuesta el miércoles por la inestabilidad del viento, segundos en la general (31) a siete puntos de los austríacos Lara Vadlau y Lukas Maehr (24), con los japoneses Keiju Okada y Miho Yoshioka terceros (35) y los suecos Anton Dahlberg y Lovisa Karlsson, cuartos (39). Octavos en la salida y en el primer paso por barlovento, no fueron capaces de remontar puestos en las siguientes boyas, en las que además tuvieron que lidiar con el tráfico. Finalmente, sumaron 18 puntos y cayeron hasta la cuarta posición en la general (49). Los españoles, que aspiraban a conseguir la segunda medalla para la vela en Marsella tras el oro de Diego Botín y Florian Trittel en la clase 49er, se vieron superados por las duplas de Japón (41) y Suecia (47), mientras que los austríacos Lara Vadlau y Lukas Maehr defendieron su renta y se proclamaron campeones olímpicos. En el resto de clases, tras dos semanas con viento débil y caprichoso, los equipos españoles quedaron al borde de poder luchar por los puestos finales en las Medal Races y Medal Series. En las puertas del Top10 se quedó Nacho Baltasar en iQFOiL masculino, igual que Tara Pacheco y Andrés Barrio en Nacra 17, donde el podio fue para los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti, oro; los argentinos Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, plata; y los neozelandeses Micah Erica Dawson. En Formula Kite, el estreno olímpico de las cometas voladoras, acabó para Gisela Pulido a tres puntos del Top10. Ahí, el oro fue para la británica Eleanor Aldrige, por delante de la francesa Lauriane Nolot y la neerlandesa Annelous Lammerts. La modalidad deportiva más veloz de todos los Juegos, llamada a ser el centro de todas las miradas, no sólo no pudo lucirse, sino que no se pudo admirar en la retransmisión televisiva hasta el día de las finales. El presidente de la Real Federación Española de Vela (RFEV), Joaquín González Devesa, recalcó el gran trabajo del equipo para llegar a los Juegos y competir. "Partimos de un gran éxito al llegar a París 2024 con participación en nueve de las diez clases posibles, lo que ya nos sitúa como una de las grandes potencias mundiales de la vela", dijo en declaraciones que recoge la web de la RFEV. "Cerramos con un oro en 49er con Diego Botín y Florian Trittel, y ha sido una pena no haber conseguido la medalla en 470, que era una de las apuestas seguras, con posibilidades de lograr un oro hasta en la Medal Race. Pero las regatas son así", añadió. Además, el presidente de la RFEV valoró el esfuerzo de cada deportista, sin dejar de aprender también de los errores de cara al próximo ciclo olímpico. "Han sido tres años de intensa campaña en los que nuestros deportistas han trabajado muy duro, apoyados siempre por el equipo multidisciplinar y administrativo de la Federación, con una entrega total para que nuestros deportistas llegaran a París en óptimas condiciones", afirmó. "Lo importante ha sido mantener ese espíritu de superación hasta el final. Un valor olímpico que alimentamos como federación para seguir mirando hacia adelante, celebrando los triunfos y aprendiendo de los errores para comenzar el camino hacia Los Ángeles 2028", zanjó.

