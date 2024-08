Cayetano Rivera reaparece en un homenaje a Paquirri tras sus románticas imágenes con María Cerqueira en Portugal

Feliz y presumiendo de un moreno envidiable tras sus románticas vacaciones en el Algarve portugués con su pareja María Cerqueira y sus respectivos hijos en su segundo verano de amor, Cayetano Rivera ha reaparecido este miércoles en Málaga en la inauguración de una exposición fotográfica homenaje a su padre, 'Paquirri, siempre en la memoria', con motivo del 40º aniversario del fallecimiento del malogrado torero en Pozoblanco. Muy emocionado, el hijo de Carmen Ordóñez -de la que el pasado 23 de julio se cumplieron 20 años de su muerte- recorrió la muestra que resume algunos de los momentos más importantes de la trayectoria taurina de Francisco Rivera 'Paquirri', y presumió orgulloso del gran parecido que guarda con su progenitor: "Me llevan diciendo que me parezco a él desde que nací, así que sí, soy el que más me parezco de mis hermanos y bueno, aquí memorando y sobre todo homenajeando la figura como torero que fue y este año en Málaga por la feria, un gran orgullo y una responsabilidad". Un evento muy especial en el que aprovechamos para preguntarle por su posible acercamiento a Julián Contreras tras las declaraciones del hijo menor de Carmina revelando el significativo cambio que se ha producido entre ambos en los últimos tiempos tras varios años sin ningún tipo de relación: "Nos seguimos en redes sociales. Eso es un hecho tangible, se puede confirmar". "Yo siempre he querido recuperar la relación con mis hermanos, por supuesto que sí, yo no hago distinciones, son mis hermanos igual" expresaba Julián hace unos días ante los micrófonos de Europa Press dando un paso al frente para reconciliarse tanto con Cayetano como con Francisco Rivera. Un acercamiento sobre el que el ex de Eva González ha preferido guardar silencio. Fiel a su discreción el torero ha dejado en el aire si es cierto, como se ha dicho, que aunque Fran mantiene las distancias él sí ha retomado su relación con Julián.

