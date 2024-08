(AMP.) Puigdemont: "He venido aquí para recordarles que aún estamos aquí"

El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont ha instado este jueves a no renunciar a la autodeterminación de Cataluña: "Aunque les hemos visto su cara de represores, hoy he venido aquí para recordarles que aún estamos aquí". Lo ha dicho en el paseo Lluís Companys de Barcelona en un acto organizado por el Consell de la República al que se han sumado la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Associació de Municipis per la Independència (AMI) y al que han acudido representantes de Junts, ERC y la CUP. Puigdemont ha asegurado que desde la política no hay derecho a renunciar a la autodeterminación porque es un derecho que pertenece a los pueblos y es colectivo: "Ni es ni será nunca un delito hacer un referéndum". "Hoy muchos piensan festejar que yo sea detenido y pensarán que el escarnio nos y os disuadirá; que para escarmentar vale la pena incumplir una ley aprobada por su parlamento", ha añadido, y ha afirmado que la Amnistía debía servir, textualmente, para devolver a la política lo que nunca tendría que haber salido de la política. Asimismo, se ha referido al 1-O y ha afirmado que fue "una victoria, y de aquella victoria surgió una represión feroz que ha intervenido" en las instituciones. "En su error arrastrarán otra vez más la credibilidad de la democracia española, aunque sabemos que eso les importa bien poco", ha sostenido. RESPETO AL PLENO DE INVESTIDURA Por otro lado, Puigdemont se ha referido a la sesión del pleno de investidura del socialista Salvador Illa de este jueves y ha asegurado: "De aquí un rato tenemos una sesión importante, como todas las que hace el Parlament. Siempre aquello que aprueba el Parlament lo respetamos". Finalmente, ha concluído: "Debemos saber preparar nuevas oportunidades, porque las tendremos y las ganaremos. No sé cuando nos volveremos a ver amigos y amigas, pero pase lo que pase, cuando nos volvamos a ver, podremos volver a gritar juntos bien fuerte 'Visca Catalunya lliure'".

