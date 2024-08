Alisa Ozhogina y el dúo con Iris Tió: "Se puede soñar y optar a medalla"

La nadadora Alisa Ozhogina, integrante del equipo español de natación artística, asegura que con el nuevo reglamento basado en los tan temidos 'basemark' se podía "soñar" y "optar a medalla" en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, tanto en la rutina por Equipos, con un bronce muy valorado ya logrado en París, como en el dúo que forma con Iris Tió. "Ya no queda primera Ucrania (ausente en Paris 2024 en Equipos y presente en Dúo) porque le da pena a la gente por la guerra. Porque eso ha pasado realmente antes. Ya no vas a una competición sabiendo lo que va a pasar, gracias a este nuevo reglamento se puede soñar, se puede optar a medalla", aseguró la española en una entrevista a Europa Press. Para Alisa, ahora se trata de cumplir, ya no de rezar por un cambio de criterio repentino de los jueces. "Tenemos que hacer lo que toca y cuando toca. En la 'sincro' siempre se puede hacer más, nunca se puede bajar la guardia. Nunca pienso que estamos en la élite. Pero el reglamento nuevo y los 'basemark' tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas no tan buenas y sí que es verdad que es todo más justo", añadió. Y si soñaron con base en la medalla de Equipos, tras ser segundas en la rutina técnica, cuartas en la rutina libre y cuartas en la rutina acrobática final para ser terceras en el global y lograr un bronce que es la primera medalla de la 'sincro' desde Londres 2012, también quieren soñar con colgarse una medalla en el dúo, con dos buenas rutinas muy trabajadas y espectaculares. "El dúo, creo que la verdad que el hecho de que son dos rutinas que nos gustan mucho, vamos a mantener bastante la motivación, porque será como que el equipo habrá terminado y a nosotras nos quedan dos días. Pero bueno, al final son unos Juegos Olímpicos, estamos súper orgullosas y nos sentimos súper afortunadas de competir", señaló. "En un dúo está el Michael Jackson, que es el técnico, que es el que presentamos en Doha. Sí, hemos cambiado un poco de coreografía, pero bueno, sigue teniendo esos brazos tan expresivos en los que cantamos. Y bueno, el nuevo dúo trata sobre la Sagrada Familia. Queríamos hacer algo característico de Barcelona, del sitio donde estamos entrenando y que al final para mí es mi segunda casa, la primera para Iris", reconoció. En ambas rutinas de dúo buscaron algo que las identifique y destaque. "Buscamos siempre alguna música así bastante diferente, y nos gusta mucho, la verdad. Todo el mundo tiene todas las de ganar y todas las de perder, con este nuevo reglamento. Hemos visto como gente que casi no pasa a la final, de repente ha quedado campeona del mundo. Hemos visto como China, que casi nunca fallaba, se iba a casi a las últimas. Hemos visto de todo. Mira, soñar es gratis y hay que soñar a lo grande y posibilidades hay", recalcó. En cuanto a la complicidad entre ambas, con Iris Tió, aseguró que es mucho mejor que respecto a Tokyo 2020. "A ver, no somos gemelas. Hemos mejorado muchísimo desde Tokio, pero como he dicho antes, la 'sincro' nunca es perfecta y siempre se puede mejorar. Somos muy exigentes", argumentó. "Pero sí, estamos mejorando mucho y hemos evolucionado un montón, somos un dúo más consolidado y nos conocemos más entre nosotras. Nos coordinamos muchísimo mejor, con Tokio no tiene ningún tipo de comparación. En París enseñaremos nuestro máximo y ojalá que sí, que estemos al cien por cien", manifestó. A nivel personal, asegura que es "bastante tranquila" y que no se inquieta por el mero hecho de estar en unos Juegos Olímpicos. "Sé lo que me funciona en la competición, que es hacer exactamente lo que hago en el entreno, pensar exactamente lo que hago en el entreno. No soy ni supersticiosa ni tengo una rutina competitiva pero sí que para mí es importante hacer una serie de ejercicios que tengo", explicó. A APROVECHAR EL "LUJAZO" DE AYUDA DE ONA CARBONELL Muchas veces puede parecer que en este equipo falta una figura estelar, como lo fueron en su momento Gemma Mengual, Andrea Fuentes --ahora rival, como seleccionadora de Estados Unidos-- o la última, la también catalana Ona Carbonell. Pero Ona, ya retirada, sigue ayudando y, en cuantos a los dos dúos que se pondrán en liza en París, es optimista. "Ona viene de vez en cuando al entrenamiento, a animarnos, a darnos consejos, de hecho vino un día a hacer coreografía con nosotras. Tenerla es un lujo, es un referente, además es una persona súper humilde, súper abierta, sencilla... Es un lujazo, la verdad. Lo que ha visto, a ella le ha gustado mucho", destacó. Según Alisa, Ona siempre anima a mejorar. "Ona siempre nos dice 'Chicas, súper bien, me encantáis' y 'Mayu' (la seleccionadora, Mayuko Fujiki) le dice que no nos diga tantas cosas buenas, que nos relajamos. Pero Ona siempre nos anima", celebró.

