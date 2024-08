Alejandra Quereda: "Soñamos con hacer dos ejercicios lo más cercanos posibles a la perfección"

La seleccionadora nacional de gimnasia rítmica, Alejandra Quereda, sueña con que puedan hacer dos ejercicios "lo más cercano a la perfección" en conjuntos en los Juegos Olímpicos de París y que los buenos resultados conseguidos durante todo el ciclo olímpico las llena de "autoconfianza" para conseguir medalla. "Soñamos con conseguir estar entre las ocho mejores con alguna de nuestras dos representantes, para poder conseguir ese diploma olímpico y con el conjunto en hacer dos ejercicios los más cercanos posible a la perfección, para poder pelear con los mejores del mundo y por qué no seguir soñando con esa gran aspiración que es el podio olímpico", afirmó la seleccionadora nacional española de gimnasia rítmica a Europa Press. Alejandra Quereda tiene claro que el objetivo principal es "hacerlo bien" en París, que las gimnastas individuales "hagan bien sus cuatro ejercicios y el conjunto los dos", y así poder tener alguna clasificada en la modalidad individual para la final olímpica y pelear por la medalla en conjunto. La exgimnasta cree que dependen de ellas y tienen que intentar hacer el ejercicio "lo más perfecto posible". "Si luego llegan otros que también lo hacen perfecto, son mejores y quedan por delante podemos estar satisfechas igualmente", advirtió la alicantina. Un conjunto que llega a los Juegos después de un ciclo olímpico repleto de éxitos como el bronce en el Mundial de Valencia o el oro en el Europeo de Budapest. "A veces estas cosas pueden ser un arma de doble filo. Por supuesto, te refuerzan en positivo y te hacen saber de lo que eres capaz, pero también te ponen ese punto extra de presión porque sabes que puedes llegar a lo más alto", apuntó Quereda. "Sin duda, nosotros utilizamos la parte positiva. La parte de autoconfianza, de saber que pueden hacerlo, que si lo han hecho tantas veces, la última en la final del ejercicio mixto en la Copa del Mundo de Rumanía con ese oro. ¿Por qué no vamos a hacerlo una vez más en los Juegos Olímpicos?", añadió la seleccionadora nacional. Quereda confesó que sienten una "enorme responsabilidad" de cara a los Juegos porque el ciclo ha estado "repleto de grandes resultados" y espera poder seguir demostrando "ese mismo nivel". "A nivel de satisfacción personal, espero el equipo pueda demostrar el trabajo y que salgan las cosas como se han preparado", apuntó. "SON UNAS CHICAS QUE SE CRECEN EN LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES" La seleccionadora explicó que las componentes del equipo español de rítmica, Inés Bergua, Mireia Martínez, Salma Solaun, Ana Arnau y Patricia Pérez, "se crecen en los momentos más difíciles". "Les gusta, tienen esa motivación y esa capacidad de superarse a sí mismas y de mostrar su mejor versión delante del público. Queremos utilizar todos esos recursos a nuestro favor para el momento indicado", subrayó. Sobre la preparación para París, Alejandra Quereda comentó que "la parte más dura ya está hecha", que es "la preparación y la creación" de unos "ejercicios competitivos", y que ya "solo queda afinar" los últimos "detalles" y "rematar en el momento". "Son muchas horas de entrenamiento, mañana y tarde entrenando entre 7 y 8 horas diarias, descansando solo los domingos. Al mismo tiempo lo compaginan con una preparación psicológica que para las chicas es brutal, porque es una pieza clave en momentos de tensión y presión. Esa presión hay que convertirla en algo bueno, algo positivo para nosotras", explicó la alicantina. En cuanto a como trabajan las gimnastas la presión y la tensión de una cita tan importante, la seleccionadora dijo que "hay tensión pero también hay ganas". "Es importante exteriorizarlo, verbalizarlo, sacar esos nervios y utilizarlos como un refuerzo positivo para estar atenta y capacitada para reaccionar ante cualquier adversidad", apuntó. "Hay que tener claro que a lo mejor no todo en el ejercicio va rodado como siempre, y que puede haber pequeñas imprecisiones o desajustes, y hay que tener capacidad para saber reaccionar. Pero a nivel técnico, va a ser lo mismo que siempre. Un tapiz de 13x13, con un pabellón repleto de gente, misma música y mismos ejercicios", expuso Quereda. La seleccionadora recalca que hay que "confiar en el trabajo diario" y en todo lo que las gimnastas "llevan a sus espaldas", porque aunque sea "un equipo joven", es un equipo con "bastante experiencia". "Se crecen cuando salen al pabellón a enseñar sus ejercicios delante del público, de las jueces, y eso es muy bueno. Son gimnastas competitivas, que les gusta la competición, y les va la marcha salir en ese momento y dar lo mejor de sí mismas", añadió. Una Alejandra Quereda que sabe lo que es conseguir una medalla olímpica, lo hizo en Rio 2016 donde se colgó la plata en conjuntos. "Me han preguntado cómo son los Juegos Olímpicos, qué veo de diferente, cómo se siente uno cuando va a afrontar esa competición, pero al final yo hago que piensen que es una competición más, como siempre, quitándole importancia y buscando objetivos que dependan de nosotras mismas", dijo. "Tengo más recuerdos de mi segundo ciclo olímpico, que fue el de Río, donde ya éramos mucho más maduras, más veteranas, más mayores. Pero es cierto que ellas van a llegar a sus primeros Juegos con la edad con la que yo llegué a mis primeros Juegos, y esa parte de inconsciencia también te puede ayudar a disfrutarlo más y a no sentir tanta presión o tanta responsabilidad", explicó sobre la juventud del equipo español. Por último, sobre quiénes serán los rivales de España en conjuntos, Quereda tiene claro que no pueden "menospreciar" a ninguno. "Incluso pasar a la final olímpica va a estar muy luchado. Hay cinco o seis equipos que podrían estar luchando por los puestos de medallas. Estamos todos muy igualados, y todo dependerá de cómo cada uno sea capaz de afrontar la competición", concluyó.

