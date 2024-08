Albert Torres finaliza cuarto el Ómnium y roza medalla en la pista

El ciclista de pista español Albert Torres terminó cuarto en la disciplina del Ómnium masculino en Paris 2024, rozando unas medallas que hubieran sido suyas de no haber tenido una mala Eliminación, ya que en las otras tres pruebas estuvo muy bien y terminó con un tercer puesto en Puntos, la prueba más importante. Finalmente, el 'pistard' menorquín, a sus 34 años, tuvo que conformarse con la cuarta posición y quedarse a escasos 4 puntos de la medalla de bronce, que fue para el belga Fabio van den Bossche, y a un puesto de la gloria olímpica. Gloria que se llevó el francés Benjamin Thomas, héroe nacional y aclamado en el Velódromo Nacional, con una medalla de oro ganada en el Scratch y los Puntos, que ganó, y con el segundo puesto en Eliminación. Sumó 164 puntos totales, 11 más que el portugués Iuri Leitao, muy combativo en todo el Ómnium y que peleó hasta el final con el francés, que se cayó en los Puntos pero se recuperó a tiempo, dentro del reglamento. Albert Torres, que empezaba octavo esta carrera final de Puntos, fue de menos a más. Llegó a bajar a la décima posición provisional pero ganó el cuarto esprint, sumó 1 punto en el sexto y séptimo y se llevó el décimo y último, que vale doble, además de ganar una vuelta. Y se quedó a nada, a 2-3 vueltas (la prueba era a 100), de poder ganar otros 20 puntos más por una segunda vuelta ganada, y la medalla hubiera sido suya. Pero no tuvo piernas ni la ayuda suficiente porque sus compañeros de aventura, Thomas y Leitao, estaban luchando entre sí por el oro. Gran carrera final y buen Ómnium para un Torres que, de no haber visto encerrado en la Eliminatoria, podría haber sido podio olímpico. El 'pistard' español pagó bien caro, con esa medalla, haber sido decimotercero en la Eliminación, tras verse encerrado en la cola de forma inesperada en una carrera en la que había empezado muy bien. Por otro lado, en la final de Keirin femenino, la neozelandesa Ellesse Andrews fue la más rápida y se llevó el oro con un tiempo de 10.744 y una velocidad media de 67,014 kilómetros por hora, superando en el esprint final a la neerlandesa Hetty van de Wouw, plata y con una gran remontada, y a la británica Emma Finucane, bronce.

