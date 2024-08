Adrian Lock, del banquillo de España al podio olímpico con China

París, 8 ago (EFE).- China solo ha pisado el podio olímpico de hockey una vez en sus seis participaciones y en París volverá a subir mañana a recoger el oro o la plata, según acabe la final contra Países Bajos, con la seleccionadora australiana Alyson Annan al mando, oro en Tokio 2020 precisamente con las neerlandesas y con el inglés Adrian Lock como analista, incorporado después de su trabajo como seleccionador español los últimos diez años.

Tras la decisión de la Federación Española de prescindir de sus servicios en octubre de 2023, Lock recibió la llamada de Annan con la posibilidad de incorporarse al equipo técnico de China. Probó en el Trofeo de Campeones de Asia y continúa en él como analista técnico del equipo, aunque mantiene su residencia en Barcelona.

En una entrevista con EFE en París, Lock habló de su experiencia con China, de lo que ha cambiado el conjunto asiático con Annan y lo que supone para el estatus de las jugadoras en su país estar en de nuevo en una final, tras ganar ayer en shoot-out a Bélgica, 16 años después de lograr la plata en Pekín, precisamente ante Países Bajos.

- Pregunta (P): ¿Qué ha hecho China para llegar hasta aquí?

- Respuesta (R): El equipo ha trabajado y ha cambiado mucho los últimos años desde que está Alyson al mando. Estaba 14 del ránking, ahora somos sextos. Lo creíamos factible, peo en los Juegos hay que venir a hacerlo realidad, no es tan fácil. A veces depende de una jugada estamos, pero estamos preparados para ganar.

- P: ¿Cómo surgió la posibilidad de trabajar para China?

- R: Con Alysson había hablado habitualmente antes de los partidos cuando nos hemos cruzado y cuando la Federación Española me dijo que no seguía me preguntó que qué hacía, que tenía un hueco disponible para hacer sobre todo análisis, que es lo que hago ahora aquí. Fui a India al 'Champions Trophy' asiático para ver qué tal, me dio la oportunidad de estar con el equipo, fue bien y me dijo si podía ser parte del staff.

- P: ¿Ha sido fácil adaptarse a estar en un equipo asiático?

- R: El aspecto más diferente es que a veces estamos meses concentrados lejos de casa y antes de aceptar tienes que tenerlo bien hablado con la familia y ver cómo vamos a funcionar. China tiene más costumbre de estar más tiempo fuera de casa y es lo normal y para nosotros tanto tiempo no es habitual. El año pasado hemos estado en Amsterdam y he podido encontrar tres días libres para un vuelo a casa y apreciar los momentos para pasar tiempo con la familia.

- P: ¿Qué es lo mejor que se ha encontrado en China?

- R: Sobe todo las personas. Es muy diferente cuando sales de España, es como un viaje como nuevo. Las jugadoras son muy amables, son graciosas, les gusta hacer sus bromas, me cuesta entender por el tema del idioma, pero me he sentido muy a gusto y con entrenadores de mucho renombre.

- P: ¿Cómo ha visto a España, su antiguo equipo en París?

- R: Las he visto bien. Han hecho buen torneo, han competido muy bien. Han dado la cara en todos los partidos que han jugado contra los equipos de mayor nivel pero es difícil la preparación para jugar con equipos de mayor ránking. No sabes cómo es y cómo te sientes y de repente cambiar es difícil. No les ha ayudado, aun así perder en cuartos contra Bélgica han estado cerca. Seguramente ahora que Carlos sigue tendrá tiempo para mejorar esos aspectos y mejorar en el futuro.

- P: ¿Cree que se puede ganar a Países Bajos en este momento?

- R: Holanda tiene un equipo por encima aunque últimamente no es tan dominante como los últimos años, se puede competir más de tú a tú. Hay equipos que no están ganando pero están controlando y lo que cambió el torneo es el último gol que Australia marcó contra España que hizo ir a Holanda y Argentina por el mismo lado.

- P: ¿Qué espera de la final de mañana?

- R: Es cuestión de hacer lo que hay que hacer. Es una oportunidad para intentar jugar una final que es un sueño para todo el mundo. Hacer lo que se sabe hacer. Parece lógico pero no es tan fácil hacerlo en el momento, con el estadio lleno y el ruido que hay que no se escucha dentro del campo... Pero creo que tenemos un equipo súper ilusionado. Entrar en la final significa mucho para ellas y su estatus en el país. Es muy importante seguro que damos todo. EFE

