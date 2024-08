Un juez prohíbe a Alberto Fernández salir de Argentina tras una denuncia de su exmujer por violencia

La exprimera dama argentina Fabiola Yañez ha denunciado por violencia física y hostigamiento al antiguo presidente Alberto Fernández, sobre el que un juez ha impuesto ya una serie de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de abandonar el país sudamericano mientras prosiguen las investigaciones. Yáñez, que vive en España, ha comparecido este martes por videoconferencia ante el juez federal Julián Ercolini, que ya en junio se puso en contacto con la exprimera dama tras detectar mensajes que aludían a situaciones de violencia durante la instrucción de otro juicio en el que Fernández está imputado y en el que se revisaron mensajes enviados a su antigua secretaria. En ese primer contacto, Yáñez aseguró que no quería presentar denuncia y, al tratarse de un presunto delito de lesiones leves, la Justicia no pudo actuar de oficio y el caso quedó archivado. Sin embargo, ha terminado cambiando de opinión y el proceso finalmente se ha abierto. El juez Ercolini, responsable de la denominada causa de los seguros, ha ordenado a Fernández que no se acerque a su exmujer dentro de una primera batería de medidas, si bien está por ver cómo avanzan los trámites, ya que puede pasar teóricamente a la justicia ordenaria y salirse del fuero federal. Alberto Fernández, que previamente ya había cargado contra el magistrado vinculándolo con una supuesta persecución política, ha negado en una primera reacción al diario 'La Nachón' los hechos que se le imputan. "Es todo falso", ha declarado, confiado en que podrá demostrar su inocencia ante la Justicia.

