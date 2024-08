Trump tilda de comunista a Harris-Walz y prevé debatir pronto con la vicepresidenta

Washington, 7 ago (EFE).- El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, dijo este miércoles que tanto la vicepresidenta y candidata a la presidencia Kamala Harris, como el gobernador de Minesota, Tim Walz, su fórmula demócrata para la elecciones de noviembre, son comunistas, y sugirió que pronto debatirá con la vicepresidenta pese a que había dicho lo contrario.

En una entrevista con Fox News, el expresidente republicano (2017-2021) dijo que la fórmula demócrata comparte las ideas del senador Bernie Sanders, uno de los más progresistas del Congreso estadounidense.

"No podría estar más emocionado" de que Harris hiciera esa "impactante elección", dijo.

Agregó que Walz es bastante liberal y "probablemente" más que Sanders. "Esta candidatura quiere que este país se vuelva comunista de inmediato, si no antes. No queremos seguridad. No queremos nada. Él está muy a favor de los transexuales", dijo.

El expresidente advirtió de que Walz es más radical que Harris en temas como la inmigración y el crimen.

Trump además sugirió que pronto debatiría con ella. Esto pese a que había dicho recientemente en las redes sociales que se retiraría del debate programado en el canal ABC News y que sugeriría hacer uno en el conservador Fox News en su reemplazo.

"Me encantaría verlo en Fox, pero, ya sabes, se necesitan dos para bailar el tango", añadió el republicano.

"No sé cómo debate (Harris). Escuché que es una persona un poco desagradable (...), pero no es una buena debatiente, pero ya veremos, porque debatiremos con ella, supongo, en un futuro muy cercano. Se anunciará bastante pronto", agregó.

Harris había aceptado participar en el debate de ABC News y criticó a Trump por cancelarlo la semana pasada.

Harris y Walz dieron este martes en Filadelfia (Pensilvania) el pistoletazo de salida a su campaña para las elecciones de noviembre.

Trump dijo que Harris rechazó al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, otro de sus candidatos a la vicepresidencia, porque es judío.

La vicepresidenta se decantó por Walz, de 60 años, quien se había convertido en el favorito de los progresistas, descartando a Shapiro, un judío practicante cuyos comentarios sobre Gaza habían enfurecido al sector propalestino del partido.

Con la elección de Walz, a quien los republicanos llaman un "izquierdista radical", Harris busca atraer a votantes blancos del cinturón industrial del país, especialmente de Wisconsin, Míchigan y Pensilvania.

Por otro lado, Trump mencionó en Fox News una llamada que le hizo Walz durante la pandemia cuando el republicano era presidente para pedirle ayuda porque su casa estaba rodeada de manifestantes contra el confinamiento.

"Sólo tenían un guardia, supongo que estaba en la mansión o en su casa de alguna forma", dijo Trump.

Trump dijo que el demócrata le pidió "correr la voz de que soy una buena persona, y lo hice (...) y todos bajaron sus banderas y se llevaron sus banderas con ellos". EFE

ims/jfu