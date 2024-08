Machado denuncia el "secuestro" de una de sus jefas de campaña

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha denunciado este miércoles el "secuestro" la pasada noche de María Oropeza, jefa de campaña tanto de ella como del candidato a las presidenciales Edmundo González en el estado de Portuguesa. "¡La secuestraron!", ha denunciado Machado a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que ha descrito a Oropeza como "una joven extraordinariamente valiente, inteligente y generosa de Portuguesa". "Es la Coordinadora de Comando Con Venezuela en Portuguesa y ha hecho un trabajo extraordinario uniendo y organizando a los ciudadanos de su estado. El régimen acaba de llevársela por la fuerza y no sabemos dónde se encuentra", ha denunciado. Machado ha terminado el mensaje pidiendo "a todos", tanto dentro como fuera de Venezuela, que "exijan" la liberación de Oropeza, quien compartió en sus redes sociales el momento en el que las autoridades ingresaban en su domicilio. "Están ingresando en mi domicilio de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta (...) Yo no he hecho nada malo, yo no soy una delincuente, solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto", se escucha decir a Oropeza momento antes de ser detenida. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha compartido en su cuenta de X estas imágenes y ha denunciado que dicha detención "se suma al expediente de denuncias de crímenes de lesa humanidad del régimen" del presidente Nicolás Maduro. "Esta irracionalidad represiva debe ser detenida ya", ha reclamado, al tiempo que ha cifrado en más de 1.000 las detenciones que ha llevado a cabo el Gobierno de Venezuela durante las protestas por los resultados de las elecciones. Hace un mes, Machado ya denunció también la detención arbitraria de su jefe de seguridad, Milciades Ávila, quien fue puesto en libertad algunas horas después.

