Lara Álvarez confirma por fin que está soltera y que no mantiene una relación con Antoio Texeira

Lara Álvarez ha sido una de las celebrities invitadas a la Copa del Rey de Vela 2024 en Palma de Mallorca. Un evento en el que la presentadora confesó que le encantaría tener la oportunidad de conocer al Rey Felipe VI y en el que coincidía con María José Suárez, con la que derrochó complicidad en pleno tsunami mediático por la ruptura de la modelo y Álvaro Muñoz Escassi, muy tocada después de que se haya 'confirmado' la incipente relación del jinete con Hiba Abouk. De regreso a la capital tras varios días en la isla balear, la asturiana se ha pronunciado sobre sus comentadísimas declaraciones confesando que está abierta al amor, dejando entrever que su historia de amor con el también presentador Antonio Texeira -que salió a la luz el pasado mayo, después de ser pillados en actitud apasionada durante una escapada a Canarias- ha llegado a su fin. Algo que parece haber confirmado en el aeropuerto con una sonrisa ante los micrófonos de Europa Press: "Me hace mucha gracia porque si me preguntáis lo mismo... Estoy soltera, estoy tranquila, estoy feliz... No soy ambigua, yo que diga que estoy abierta al amor de todos los tipos, con animales, con personas, con amigos... Es que es verdad, es que soy una persona amorosa. ¿Y por qué? Oye, yo creo que lo que al final no vale es cualquiera" ha confesado, dejando claro que en estos momentos nadie ocupa su relación. "Con Antonio los títulos los ponéis vosotros, entonces al final yo tampoco puedo, o sea, yo tengo muchos amigos, yo tengo muy buena gente en mi vida, yo tengo 38 años también y libertad para poder hacer lo que quiera, con quien quiera y sin dar explicaciones. No me molesta porque entiendo que me dedico a algo público y respeto absolutamente vuestro trabajo, pero una cosa es que lo respete y otra cosa es que yo vaya a dar explicaciones de mi vida. No se las doy a mi madre, imagínate con todo el respeto si os la voy a dar a vosotros" ha añadido, desmintiendo su relación con Antonio Texeira antes de asegurar que cuando llegue el hombre de su vida nos contará "qué tiene que tener para conquistarla". LARA, MUY DISCRETA SOBRE CÓMO HA VISTO A MARÍA JOSÉ SUÁREZ DURANTE SU RECIENTE ENCUENTRO Encantada tras haber podido disfrutar de la Copa del Rey de Vela en Palma de Mallorca, Lara ha evitado sin embargo revelar cómo ha visto a María José Suárez y cómo está sobrellevando su ruptura con Escassi. "Ahí sí que no. Por supuesto que nos llevamos muy bien, y le deseo lo mejor siempre, pero seguro que tenéis la ocasión de hablar con ella y seguro que puede contestaros directamente, que creo que es lo que corresponde" ha sentenciado. Unos días muy especiales en los que sin embargo la presentadora no pudo conocer al Rey Felipe VI como le hubiese gustado. "Ha sido increíble, era la primera vez que íbamos a la Copa del Rey y ha sido una experiencia única, muy rápida. Ha sido 24 horas nada más, pero muy contenta. Lo hemos pasado increíble, un ambientazo. Estuvimos en la fiesta de Blanco, que también fue muy divertida. No habíamos estado en algo parecido yo creo que nunca. Y además, hoy, el tener la suerte de poder estar en la regata, poder verlo desde el mar. Hemos visto también al Rey. Lo hemos visto desde lejos. Es cierto que no hemos tenido la ocasión de conocerlo finalmente, aunque me hacía ilusión... Me parece algo único y un privilegio poder saludar a Su Majestad" ha confesado. "Tampoco conozco a la Reina Letizia, otro privilegio también. Muchísimas ganas también. El año que viene espero que sí" ha concluido.

