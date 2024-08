La irlandesa Kellie Harrington se cuelga el oro en -60 kg

La boxeadora irlandesa Kellie Harrington ha conseguido este martes el oro en la categoría femenina de -60 kg en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras ganar por 1-4 en el combate final a la china Wenlu Yang, durante una velada donde también se han decidido los bronces en la categoría masculina de -71 kg y en las femeninas de -50 kg y de -66 kg. En ese pesaje de -71 kg entre hombres, las medallas de bronce fueron para el uzbeko Asadkhuja Muydinkhujaev y para el mexicano Marco Alonso Verde. Mientras tanto, en el certamen de -50 kg entre mujeres, los bronces fueron para la china Yu Wu y la turca Buse Naz Cakiroglu. Y en el concurso femenino de -66 kg, apareció en el cuadrilátero la argelina Imane Khelif, que durante los últimos días ha visto críticada su participación en París 2024. No en vano, el año pasado fue descalificada del Campeonato Mundial Femenino de la IBA tras haber fallado una prueba de género, aunque no especificada por la propia IBA. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) ha respaldado en varias ocasiones la presencia de Khelif en peleas contra mujeres a lo largo de estos JJ.OO. No en vano, este mismo martes logró el bronce; por su parte, el otro bronce que había en liza se lo apuntó la china Liu Yang.

Compartir nota: Guardar Nuevo