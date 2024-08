Hamás reafirma que la elección de Sinwar no cuestionará la necesidad de continuar con las negociaciones

Osama Hamdan, uno de los altos cargos de Hamás, ha reafirmado este miércoles que las negociaciones para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza y un canje de prisioneros continuará como hasta independientemente de la elección de Yahya Sinwar como nuevo jefe de la facción política de los islamistas. En declaraciones a los medios, Hamdan ha explicado que Sinwar no ha sido ajeno a todo el proceso de negociación y que los problemas de la misma no residen en los cambios internos de Hamás, sino en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y en Estados Unidos, a quien acusa de no haber sido sincero durante la mediación. "En mayo pasado aceptamos una iniciativa presentada por los mediadores, luego Netanyahu la rechazó tres semanas después, tras eso, se presentó otro documento que aceptamos, y Netanyahu todavía está dando vueltas", ha dicho. Hamdan ha confirmado que Hamás continuará trabajando para lograr un alto el fuego y la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza con Sinwar, de quien ha destacado su "alta flexibilidad" en los asuntos públicos y su compromiso con los derechos del pueblo palestino, recoge el diario 'Filastin'. Así, ha señalado que si el objetivo de Netanyahu con el asesinato de Ismail Haniye era cambiar el curso de las negociaciones, no lo ha logrado, pues "la base de las negociaciones está fijada" y quienes acompañaron al que finado jefe político de Hamás "continuarán trabajando con Sinwar". "Israel debe reconsiderar mucho cuando habla de negociación", ha dicho Hamdan, quien ha reprochado que los israelíes hayan pretendido recuperar a sus rehenes a cambio de nada a la vez que ponían en marcha un "genocidio" sobre los palestinos.

