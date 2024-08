Gobierno argentino venderá edificio del Ministerio de la Mujer, eliminado por Milei

Buenos Aires, 7 ago (EFE).- El Gobierno argentino anunció este miércoles que decidió vender el edificio en el que funcionaba el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, creado en 2019 por el entonces presidente Alberto Fernández -denunciado el pasado martes por su expareja por presunta violencia machista- y eliminado por el Ejecutivo de Javier Milei.

"Se decidió vender el edificio donde funcionaba el 'Ministerio de las mujeres'", informó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, a través de su perfil de la red social X.

"El mismo tiene un valor aproximado de 12,5 millones de dólares y se encuentra en virtual estado de abandono. En 2021 se iniciaron obras para su reparación: nunca se concluyeron", agregó Adorni.

El ministerio había sido creado durante el mandato de Fernández (2019-2023) y tras la llegada de Milei a la Presidencia el pasado 10 de diciembre fue degradado a subsecretaría y luego, en junio, eliminado definitivamente.

El anuncio llega poco después de que el mandatario ultraliberal se jactara este miércoles de aquella decisión y de su ofensiva contra la "estafa" de las políticas de género en el marco de un comunicado sobre la violencia machista publicado tras conocerse el martes la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yáñez contra Fernández.

"La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres", señaló Milei, que tituló su mensaje "hipocresía progresista" y opinó que "la única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen".

"Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios", agregó el mandatario.

Tras la denuncia de Yáñez, Fernández negó las acusaciones en su contra y dijo en un comunicado que "la verdad de los hechos es otra" y que sólo iba a comentar "que es falso y que jamás ocurrió".

"Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió", agregó el expresidente.

La denuncia se da luego de que la Justicia, en el marco de una investigación sobre un presunto tráfico de influencias del exmandatario, encontrara mensajes que darían cuenta de un supuesto maltrato físico por parte de Fernández contra Yáñez, con quien tiene un hijo de dos años.

Según la orden dictada por el juez federal Julián Ercolini, el expresidente tiene prohibida la salida de Argentina y acercarse a su expareja, actualmente residente en Madrid, o contactar con ella por cualquier medio. EFE

