Eloísa Muñoz, visiblemente preocupada en su visita a Julián Muñoz en el hospital

Preocupación en torno al estado de salud de Julián Muñoz tras salir a la luz que el ex alcalde de Marbella lleva cinco días ingresado en el Hospital Universitario Costa del Sol de la localidad malagueña tras sufrir un empeoramiento en el cáncer 'galopante' contra el que lleva luchando meses. Después de que su nieto Fran Redondo confirmase este nuevo ingreso y reconociese que es un "momento complicado" y que su abuelo tiene miedo, este miércoles la hija mayor del ex de Isabel Pantoja y Mayte Zaldívar, Eloísa Muñoz, ha visitado a su padre en el hospital. Cabizbaja y visiblemente preocupada la malagueña llegaba al centro médico y, esquivando a las cámaras y con la voz entrecortada, aseguraba que no va a hacer declaraciones sobre cómo se encuentra su padre: "Ay, no os voy a contestar a nada, ¿vale? gracias" ha afirmado nerviosa sin confirmar si es cierto que Julián ha empeorado o si, por el contrario, este nuevo ingreso entra dentro de la normalidad por el duro tratamiento que recibe por la grave enfermedad que padece. Tras visitar a su progenitor, Eloísa abandonaba el hospital algo más tranquila, pero firme en su intención de no hablar sobre el motivo por el que el exalcalde de Marbella ha vuelto a ser ingresado. "Lo siento, gracias. Sabéis que no voy a contestar a nada", guardando silencio cuando le hemos preguntado cómo se encuentra la familia y si continúan siendo una piña en torno a su padre en este durísimo trance.

