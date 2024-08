El Langui: "Es más difícil adaptarse a los actores sin ningún tipo de discapacidad y a sus excentricidades"

El actor Juan Manuel Montilla 'El Langui' protagoniza 'Cuerpo Escombro', la película dirigida por Curro Velázquez que se 'ríe' de las discapacidades y que, a través del humor, visibiliza que "no hay que tener miedo" a las personas con discapacidad. "Muchas veces es más difícil adaptarse a los actores sin ningún tipo de discapacidad y a sus excentricidades, como por ejemplo lo que tienen que tener antes, durante o después del rodaje, que hacerlo con las personas con discapacidad", ha asegurado 'El Langui' en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de la cinta. El actor ha defendido que los personas con discapacidad "muerden" más en los trabajos porque "tienen un sentimiento más fuerte de querer sentirse útil". "Una persona con discapacidad va a los trabajos con muchas ganas de sentirse válido y de demostrar y que los demás no lo tomen con lástima", ha afirmado, puesto que la película aborda el caso de Javier, interpretado por Dani Rovira, que se hace pasar por una persona con parálisis cerebral para conseguir un trabajo. A su vez, 'El Langui' ha resaltado la importancia de que hayan más películas como 'Cuerpo Escombro' para visibilizar a las personas con discapacidad. "Hay que hacerlo sin miedo a nada, pero siempre desde el respeto", ha asegurado. "La película lo que hace bien es meterse en un tema farragoso e invita al debate y a compartir la opinión de cada uno, nos duela más o menos, pero es ahí donde se empiezan a construir cosas", añade. Además, el actor sostiene que la película "no invita a molestar a nadie" y ensalza que en la cinta también se muestren a personas que utilizan términos como 'cuerpo escombro' o 'malito' para referirse a personas con discapacidad. "Esas personas siguen existiendo a día de hoy y es importante que se ponga el foco en eso", subraya. Al respecto, ha recordado alguna situación incómoda que él ha vivido. "Yo me sigo sentando en la parada del autobús y hay gente que se sigue santiguando y diciendo 'pobrecito', 'qué lastima', 'qué malito está' y me entran ganas de decirle '¡Señora, que tengo cinco hijos!'", relata. "HAY MUCHO MIEDO Y PREJUICIO" El elenco lo completan Dani Rovira, Ernesto Sevilla, Antonio Resines, Cassandra Ciangherotti y María Hervás que, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que la película "tira un montón de barreras" porque "todavía hay mucho miedo y mucho prejuicio". "Hasta que no tienes un primer compañero con capacidades distintas no te das cuenta de que vuestro sentido del humor es el mismo, vuestras reflexiones sobre la vida son muy parecidas, las anécdotas que contáis cuando estáis intimando, etc.", ha afirmado. La actriz lamenta que las personas sin discapacidad se aíslen y no compartan tiempo o planes con personas que sí tienen algún tipo de discapacidad. "Esta película, desde lo gamberro, reivindica que se puede salir de fiesta con un amigo que tenga capacidades distintas, te puedes enamorar de él o puedes tener una relación sexoafectiva con esa persona", apostilla. 'CUERPO ESCOMBRO' SURGE DE UNA COMUNIDAD DE VECINOS Por su parte, el cineasta Curro Velásquez ha desvelado que la idea de hacer 'Cuerpo Escombro' le surgió durante una reunión en su comunidad de vecinos. "Tengo un vecino con discapacidad y pidió que se adaptase la comunidad. Sin embargo, otro vecino, que estaba absolutamente en contra, dijo que él no iba a poner un duro y que pidiera ayudas, que se lo pagara él o que se fuera a vivir a otro sitio. Después dijo que sí, que le íbamos a poner una rampa, una silla, una piscina, un bar de copas y una pancarta que pusiese 'Welcome paralíticos'", relata. El cineasta, preguntado por la adaptación del set de rodaje para los actores con discapacidad que aparecen en la cinta, reconoce que se afrontó con naturalidad como con el resto de actores y que no supuso problema alguno.

