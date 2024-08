Dulceida presume de su abultada barriguita durante una 'accidentada' jornada en alta mar con Alba Paul

En uno de los momentos más felices de su vida en el que espera convertirse en mamá por primera vez al lado de su pareja Alba Paul, Dulceida ha vuelto a elegir las playas de Ibiza para disfrutar de unas merecidas vacaciones en familia en las que poder descansar en plena cuenta atrás para el nacimiento de su primera hija, a la que ya ha anunciado que llamará Aria. En esta ocasión, la enamoradísima pareja se embarcó en una lujosa embarcación para pasar el día en alta mar por aguas del Mediterráneo, pero sus planes no salieron como esperaban. Y es que las náuseas propias del embarazo jugaron una mala pasada a la reina de Instagram, que no pudo evitar marearse debido al movimiendo de las olas, acercándose hasta uno de los extremos del barco con muy mala cara y a punto de vomitar. Afortunadamente, superaba este malestar enseguida y, recuperada, Dulceida disfrutó del resto de la jornada, en la que compaginó a la perfección su amor con Alba con su faceta de influencer, cambiándose de biquini hasta en cuatro ocasiones para crear contenido para sus redes sociales, posando presumiendo de barriguita para un sinfín de fotografías en las que su chica ejerció de fotógrafa. Tan enamoradas como el primer día, Dulceida también inmortalizó con su propio teléfono móvil como la otra futura mamá, Alba, le daba un tierno beso en su tripita. Amante del agua, la instagrammer no desaprovechó la oportunidad de darse un baño refrescante con gafas de buceo y tubo incluidos con los que pudo disfrutar del fondo marino con total tranquilidad. Un plan inolvidable en el que sin duda se ha convertido en el verano más especial de sus vidas mientras cuentan las semanas para el nacimiento de su pequeña a mediados de octubre.

