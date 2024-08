Carmen Almoguera, hija de Carmen Borrego, reacciona a la nueva ilusión de su hermano José María

Cuatro meses después de su separación de Paola Olmedo, dejando claro que su ruptura con la madre de su hijo Marc es definitiva -por lo menos por el momento- José María Almoguera protagoniza la portada de la revista 'Semana' con la que podría ser su nueva ilusión; una joven morena con la que ha sido pillado besándose apasionadamente durante una cita por la Milla de Oro madrileña en la que se vio al hijo de Carmen Borrego de lo más sonriente y relajado. Las reacciones en el entorno del nieto de María Teresa Campos no se han hecho esperar, y mientras su madre y su tía Terelu Campos han optado por la discreción y por la prudencia, evitando pronunciarse sobre la vida amorosa del joven, su hermana Carmen Rosa Almoguera se ha desmarcado de la inesperada noticia confesando que "no conozco nada porque no me entero de nada". Una reacción con la que la hija de Carmen Borrego, la menos mediática del clan y la única que lleva una vida lejos de los focos, se ha reafirmado en su intención de mantenerse al margen de todo lo relacionado con José María, con el que estaría distanciada desde que su hermanó arremetió públicamente contra su madre cuando la tertuliana se encontraba en 'Supervivientes'. Con quien sin embargo se lleva a las mil maravillas es con su prima Alejandra Rubio y con Carlo Costanzia, con los que este fin de semana se reunió en un restaurante de la capital para disfrutar de una comida en familia y ponerse al día sobre cómo va el embarazo de la influencer tras filtrarse que espera un niño al que llamará Carlo como su famoso papá. "Está fenomenal y guapísima, como siempre" ha confesado Carmen Rosa con una sonrisa, evitando confirmar que el nuevo miembro de la familia será un chico y dejando en el aire si cree que la nueva ilusión de José María -y por tanto su separación definitiva de Paola Olmedo- servirán para que su hermano y su madre acerquen posturas tras varios meses sin ningún tipo de relación.

