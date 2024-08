Candela Serrat y Daniel Muriel dan la bienvenida a su segundo hijo y revelan su nombre

Candela Serrat y Daniel Muriel han comenzado el mes de agosto con una alegría inmensa: el nacimiento de su segundo hijo. Aunque el pequeño llegó al mundo el 2 de agosto, no ha sido hasta tres días después que la pareja ha compartido la primera foto familiar. En la emotiva imagen que han publicado en Instagram, se pueden ver las manos de los orgullosos padres unidas a las del recién nacido y a las de Mérida, la hermana mayor, que recientemente cumplió cuatro años. La actrizha sido la encargada de revelar el sexo y el nombre del nuevo integrante de la familia, destacando la energía y significado especial que tiene para ellos. "No hay nombre con mejor energía para recibirte en este mundo que aquel en el que pienso y trae a mi mente todo lo bonito que he vivido y todo lo bonito que me queda por vivir. El nombre del amor de mi vida x2, pero con nuestro familiar twist. Mi cuarteto. Us estim-ho fort", escribió en su perfil. Una forma original de anunciar que el niño lleva el mismo nombre que su padre, Daniel, y que ha llenado de alegría a sus seguidores, quienes han enviado múltiples felicitaciones y muestras de cariño a la familia.

