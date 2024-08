Boric da por hecho que Maduro intentó perpetrar un "fraude" y cuestiona su "autoproclamado triunfo"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha dicho que no tiene "dudas" de que el "régimen" de Nicolás Maduro intentó "cometer un fraude" en las últimas elecciones en Venezuela y ha dejado claro que su Gobierno no reconocerá el "autoproclamado triunfo" del dirigente chavista. "Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas", ha afirmado Boric, que ha puesto en cuestión las cifras oficiales difundidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que conceden a Maduro el 51,95 por ciento de los votos, frente al 43,18 por ciento otorgado al opositor Edmundo González. "Quiero ser claro. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela", ha enfatizado el mandatario chileno, durante una declaración pública. Boric supedita cualquier reconocimiento a la verificación de los datos por parte de "organismos internacionales independientes", si bien el chavismo ha descartado por ahora esta posibilidad, y confía en las labores de mediación de "países que tienen capacidad de negociación y diálogo" con las partes. Además, Boric ha acusado a las autoridades venezolanas de perpetrar "graves violaciones de los Derechos Humanos", "reprimiendo a la gente que se está manifestando" y perpetrando "persecuciones penales" contra dirigentes opositores. No obstante, el presidente chileno sí ha querido desmarcarse de un potencial reconocimiento a González como presidente electo, ya que considera que se debe "aprender de experiencias pasadas". Ha llamado a no cometer "el mismo error" en el que, a su juicio, se incurrió en 2019 al avalar el liderazgo del opositor Juan Guaidó, toda vez que no se tradujo en cambios reales dentro de Venezuela.

