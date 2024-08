Adrián Vicente luchará por el bronce tras caer en cuartos y Adriana Cerezo se queda sin medalla

El taekwondistas español Adrián Vicente, en la categoría de -58 kg, luchará por el bronce en los Juegos Olímpicos de París vía repesca tras caer derrotado en su combate de cuartos de final ante el azerbaiyano Gashim Magomedov, mientras Adriana Cerezo (-49 kg), subcampeona olímpica en Tokyo 2020, también cayó en cuartos ante la iraní Mobina Nematzadeh, que no accedió a la final, por lo que deja a la madrileña sin opciones de conseguir una medalla. Vicente no pudo pasar de los cuartos de final tras caer en dos asaltos (4-11, 13-13) ante el azerbaiyano Gashim Magomedov, en un final de combate apretado y con la necesidad del vídeo. Pese a ello, sus opciones de medalla siguen intactas, porque su verdugo consiguió acceder a la final eliminando al italiano Vito Dell Aquila, actual campeón olímpico. Así, el español se medirá al irlandés Jack Woolley a partir de las 20.06 horas. Antes, Adrián Vicente se deshizo en octavos del palestino Omar Yaser Ismail, pero el siguiente combate fue otra historia. Por su parte, las esperanzas que rodeaban a Adriana Cerezo, vigente campeona de Europa, se esfumaron en apenas minutos. Después de un prometedor estreno en París, pasando por encima de la uruguaya María Sara Grappoli en octavos de final, la de Alcalá de Henares no pudo con la iraní Nematzadeh, que le ganó por un contundente 0-2. El primer asalto cayó del lado de la iraní por un corto 2-0, valiéndose esta de su mayor alcance y envergadura, frente a una Cerezo con aparentes nervios y algo de ansiedad por conectar con el peto de su rival. Pero esto no ocurrió en ese primer 'round', muy perjudicada por la larga pierna izquierda de la iraní. De hecho, no fue hasta cuando restaba un minuto del segundo asalto cuando Cerezo no sumó sus primeros dos puntos. Aunque solo para responder a otro buen inicio de Nematzadeh, que fue más contundente y en segundos se puso 4-0 en el marcador. Cerezo, que llegaba a París como una de las grandes favoritas al oro en su categoría, no fue capaz de conectar ningún otro golpe salvo esa patada al cuerpo en un combate que acabó con el segundo asalto 7-2 para la iraní. Además, tampoco luchará por la medalla de bronce, después de que su verdugo en cuartos cayera en semifinales ante la china Qing Guo.

