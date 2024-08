Petro advierte de una "guerra en América" si no se alcanza un acuerdo político en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instado al Gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición venezolana a alcanzar un "acuerdo político" para evitar que estalle una posible "guerra en América" por las tensiones internas en Venezuela, donde el oficialismo asegura haberse impuesto en unas elecciones presidenciales en las que la oposición reivindica su victoria y gran parte de la comunidad internacional llama a la transparencia y veracidad de los resultados. Petro se ha manifestado en estos términos respondiendo a las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, que asegura que la Casa Blanca aún no está en posición de reconocer al candidato opositor, Edmundo González, como presidente de Venezuela, pero sí aboga por, junto con otros países de la región, buscar "un camino a seguir" para alcanzar una solución. "Aunque aún no está clara la posición estadounidense, la oposición y Maduro deben llegar a un acuerdo político porque, sino, estallará el éxodo y la guerra en América toda. Como vecinos y pueblos hermanos, Colombia y Venezuela estamos en una situación extremadamente vulnerable, y lo primero que tenemos que defender es los pueblos y la paz", ha manifestado Petro en sus redes sociales. Así las cosas, el mandatario colombiano ha subrayado que su gobierno no caerá "en la estrategia de la guerra y la separación de los pueblos", abogando así por un entendimiento entre las partes en Venezuela para calmar la situación. "El camino es buscar la verdad y sobre ella lograr soluciones en favor de la democracia", ha zanjado. Venezuela celebró a finales de julio unas elecciones presidenciales tras las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) concedió la victoria a Maduro con algo más del 51 por ciento de los votos, mientras que la oposición asegura que González se hizo con casi el 70 por ciento de las papeletas. Tanto la disidencia como gran parte de la comunidad internacional piden un escrutinio transparente de las actas electorales.

