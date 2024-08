Naia Laso, la niña prodigio del skate de los calcetines de Yoda: "Podía haber hecho algo más"

La española Naia Laso, la niña prodigio del skateboarding español, confesó que "podía haber hecho algo más", tras concluir séptima en la final de su debut en los Juegos Olímpicos en Paris 2024, y a pesar de unas molestias en la espalda provocadas por un tirón en la fase de clasificación. "Estoy muy contenta, sabía que podía haber hecho más, pero en las clasificatorias me dio un tirón en la espalda y no me ha dejado hacer mucho", desveló la skater vasca, de 15 años y estudiante de 4º de la ESO, que comenzó en su deporte con tan sólo 7 cuando le quitaba la tabla más grande que ella casi a su hermano mayor. Laso compitió en la final celebrada en la sede temporal en la Plaza de La Concorde de París infiltrada para aliviar esas molestias en la espalda, pero se le vio incómoda en la primera y segunda ronda en las que se cayó, y completó una tercera para mejorar algún puesto -la australiana Arisa Trew, la japonesa Cocona Hiraki y la británica Sky Brown fueron oro, plata y bronce- bajo un sol abrasador. "He ido a asegurar un puesto y a hacer una ronda para quedarme contenta", dijo lacónica Naia Laso. La vasca habla como una niña porque es una niña. Y así analizó el concurso de sus rivales, que patinaron "súper bien" y ve que el nivel ha mejorado "muchísimo". "¿Sky Brown? Era la favorita, pero ha tenido muchas lesiones en el recorrido hasta aquí y eso también le ha parado un poco", indicó la niña de Bermeo, quien se recompuso de una fractura de clavícula para cumplir el sueño de debutar en unos Juegos junto a su ídolo, Danny León, 14 años mayor que Laso. De París se marcha "súper contenta" porque ha conocido a mucha gente en la Villa Olímpica, un parque de atracciones para la niña prodigio del skate español de los calcetines de Yoda, el maestro Jedi de la saga de Star Wars. Se los regaló su madre para una competición en Argentina, le dio suerte y los lleva este martes, de color 'verde yoda', orejas sobresalientes, en su debut olímpico. "¿La espalda? Sí, me dolía bastante en la final, pero no tanto como al principio. Estoy muy contenta con el diploma", resumió la niña que habla como una niña. Su objetivo era clasificarse para la final y, si se podía, colgarse una medalla. "EN ESPAÑA NO TENEMOS PARQUES ASÍ" Reconoció la skater vasca que al principio no se hizo al circuito olímpico. "Me ha costado un poco, es más difícil que los que hemos hecho hasta ahora, pero está bien. Es difícil coger velocidad en todo el parque porque es muy alto, y en España no tenemos parques así", comparó. Este miércoles el turno será para Danny León, el referente en el que se fijó Laso, que juega con la tabla mientras charla con la prensa. "Danny está patinando súper bien en los entrenamientos, lo va a dar todo y lo va a hacer súper bien. Habrá mucha gente de España que ahora mismo esté emocionada", subrayó. Laso escuchó su nombre en la grada de La Concorde, a un puñado de metros donde este lunes el equipo femenino español de baloncesto 3x3 ganaba una plata que sabe a oro, y se emocionó. Quiso llegar más alto en sus trucos para responder a esos ánimos, pero, esta vez, la espalda le apartó del podio. Hasta Los Ángeles quedan 4 años, y la niña que habla como una niña ya será mayor de edad.

