La skater china Haohao Zheng, de 11 años: "Me siento muy orgullosa de mí"

París, 6 ago (EFE).- La china Haohao Zheng, de 11 años y la más joven de los Juegos de París y una de las más precoces de la historia olímpica, declaró este martes que se siente "muy orgullosa" de haber participado en una prueba de ese nivel y reconoció que desea repetir en Los Ángeles 2028.

La deportista no logró pasar a la final, al haber obtenido como mejor nota un 63,19 sobre 100, lejos del corte establecido para las ocho mejores finalistas (rondó los 80 puntos).

"Me siento muy orgullosa de mí, me siento cansada y feliz. La verdad es que no me sentí muy nerviosa. Mi familia estuvo aquí animándome. Estoy muy feliz. Fue una experiencia estar aquí. Me gustaría volver en Los Ángeles" en 2028, contó en inglés a los periodistas la skater.

Haohao, quien cumple 12 años en cinco días, el próximo 12 de agosto, es la deportista olímpica más joven de toda la historia de China y este martes, en la pista instalada en La Concordia, hizo su debut en unos Juegos, en medio de la ovación de los espectadores.

La joven realizó los tres ejercicios clasificatorios que consisten en recorrer, en 45 segundos, el skate park intentando imprimir velocidad a los movimientos para poder hacer saltos y giros en el aire para obtener buena nota por parte de los jueces (en la modalidad de street se privilegia más la habilidad).

En sus tres vueltas, la china obtuvo una puntuación de 63,19, 16,01 y 16,07, todas ellas sobre 100. Para la clasificación se tiene en cuenta la mejor.

La menor se queda atrás en su precocidad frente al considerado como el más joven de la historia de los Juegos, el gimnasta griego Dimitros Loundras, quien participó con 10 años en la edición olímpica de 1896 en Atenas y obtuvo bronce en las barras paralelas por equipos en una competencia en la que había solo tres equipos en liza.

Haohao también está por detrás de la gimnasta italiana Luigina Giavotti, que, a los 11 años y 300 días, logró la medalla de plata en equipos en Amsterdam 1928.