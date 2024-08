José Ortega Cano deja en el aire si está de nuevo enamorado: "Soy estupendamente feliz"

A punto de cumplirse dos años de su comentadísima separación de Ana María Aldón, José Ortega Cano podría haber encontrado de nuevo el amor. O eso ha dejado entrever que su sorprendente respuesta cuando le hemos preguntado cómo está su corazón en su reaparición en la corrida de Roca Rey, Morante de la Puebla y Ginés Marín este domingo en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María. "Soy estupendamente feliz" ha confesado con una sonrisa, dejando en el aire si esa felicidad se debe a una posible nueva ilusión de la que ha prefirido no adelantar ningún detalle con un "no, no, no, de que...". De vacaciones en la costa de Cádiz, Ortega nos ha contado que todo está "muy bien" y que está encantado de poder disfrutar de unos días de descanso en compañía de toda su familia. Unas vacaciones que todavía desconoce cuánto durarán, "todo depende de cómo vaya la cosa", ha añadido, sin confirmar si podremos verle en compañía de sus hijos en la playa. O de la posible nueva ilusión de la que nada sabemos por el momento.

