Grifols rebota un 2,57% en Bolsa tras aterrizar Bank of America en su capital en plena OPA

Grifols ha cerrado la jornada bursátil de este martes con una subida del 2,57%, en un contexto marcado por el aterrizaje de Bank of America en su capital, en medio de la posible Oferta Pública de Adquisición (OPA) de exclusión de la familia y Brookfield. Las acciones de clase 'A' de la firma de hemoderivados se llegaron a disparar un 3,35%, hasta los 8,762 euros, pero finalmente se han quedado con un incremento respecto al lunes del 2,57%, hasta 8,696 euros. En la apertura del Ibex, Grifols lideraba las alzas del selectivo. Sin embargo, al final del día, se ha quedado en segunda posición, por detrás de ArcelorMittal, que ha subido un 2,6%. Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consultados por Europa Press, Bank of America ha aflorado una participación del 3,682% en el capital social de Grifols, apenas una semana después de que la compañía de hemoderivados haya iniciado la 'due diligence' solicitada por Brookfield y la familia propietaria para preparar la posible OPA de exclusión sobre el capital de la empresa. En concreto, Bank of America cuenta con una participación de 2,353% en derechos de voto a través de instrumentos financieros y el restante 1,329% en porcentaje de derechos de voto atribuidos a las acciones. De esta forma, Bank of America irrumpe en el accionariado y logra superar a otros inversores como JPMorgan, que posee un 3,458%. En tanto, se situaría por detrás de Capital Research (que cuenta con el 4,577%) o Blackrock (4,419%). El presidente ejecutivo de Grifols, Thomas Glanzmann, explicó el pasado martes que el consejo de administración ha dado respuesta a la demanda de información realizada por la familia y el fondo Brookfield, aunque ha subrayado que actualmente "no existe ninguna oferta, acuerdo o decisión sobre una posible transacción". "Tampoco existe ninguna garantía de que Brookfield y los accionistas de referencia hagan una oferta", ha añadido el presidente ejecutivo, quien además ha asegurado que no se ha establecido ningún límite temporal para presentar la 'due diligence'. Grifols cerró el primer semestre del año con un beneficio neto reportado de 36 millones de euros, frente a las pérdidas de 70 millones del mismo periodo de 2023, mientras que el beneficio neto excluyendo extraordinarios fue de 152 millones, y redujo su ratio de apalancamiento hasta 5,5 veces.

Compartir nota: Guardar Nuevo