El parque Disney de Orlando promete una temporada de otoño con un Halloween escalofriante

Miami, 6 ago (EFE).- Walt Disney World Resort, el complejo de parques temáticos de la compañía de entretenimiento ubicado en Orlando, Florida, se prepara para un otoño lleno de aventuras que incluye el encuentro con Micky y Minnie Mouse con sus nuevos atuendos de Halloween inspirados en telarañas de color neón.

El espectáculo Mickey's Not-So-Scary Halloween Party, en el parque Magic Kingdom, tendrá lugar del próximo viernes al 31 de octubre, por la noche, una mezcla de diversión con entretenimiento en vivo y oportunidades para tomarse fotos con Mickey y Minnie ataviados para Halloween y disfrutar de aperitivos y "dulces espeluznantes".

Desde el momento que comienza la fiesta en este parque, los visitantes podrán encontrar a algunos de sus villanos favoritos y hasta "liberar a su villano interior" en la nueva DescenDANCE Party, inspirada en el musical de fantasía adolescente 'Descendants: The Rise of Red' (2024), que se llevará a cabo en una aplaza de Tomorrowland.

Más de medio centenar de golosinas temáticas de otoño y Halloween endulzarán la visita al citado parque, al que regresan además el espectáculo 'Mickey's Boo-To-You Halloween Parade', los fuegos artificiales de 'Disney's Not-So-Spooky Spectacular', presentado por Jack Skellington.

El Magic Kingdom promete una animada decoración en Main Street, que se transformará en un "paraíso otoñal lleno de colores vibrantes de otoño, enormes calabazas y simpáticos espantapájaros", entre otros, señaló el complejo turístico este martes en un comunicado.

Del 29 de agosto al 23 de noviembre el EPCOT International Food & Wine Festival 2024 ofrecerá una degustación culinaria mundial con más de 30 puntos de comida, entre los que destacan The Fry Basket, Flavors from Fire y propuestas de gastronomía canadiense, india y española.

En Remy's Ratatouille Hide & Squek los niños de todas las edades podrán emprender la búsqueda de un tesoro mediante un mapa y calcomanías que les servirán para encontrar estatuas de Remy que coincidan con estas.

El festival da la bienvenida también a la popular serie de conciertos Eat to the Beat con nuevas presentaciones como Yellowcard, The Wantes y David Archuleta, Hanson, Tiffany y Boyz II Men, además de artistas latinos como Luis Figueroa, Mau y Ricky y Jesse & Joy.

A partir del 9 de septiembre, los visitantes en Disney Springs podrán adquirir golosinas, mercancía de temporada y una "escalofriante variedad de artículos imprescindibles de Halloween con temática de Disney".

Los Zombi Drummers y los Skeleton Stilt Walkers recorrerán Town Center todos los viernes, sábados y domingos de octubre.

Además, el Disney Wine & Dine Half Marathon Weekend celebrará su 15 aniversario del 31 de octubre al 3 de noviembre, un evento deportivo en el que miles de corredores participarán en los 5.000, 10.000 metros y media maratón. EFE

