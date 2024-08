El hijo pequeño de Jorge Pérez, ingresado en la UCI tras su regreso de 'Supervivientes All Stars'

Días después de su regreso de Honduras tras ser finalista de 'Supervivientes All Stars' -donde quedó en cuarto lugar por detrás de Marta Peñate, Sofía Suescun y Alejandro Nieto- Jorge Pérez ha sufrido uno de los mayores sustos de su vida. Y es que su reencuentro con sus cuatro hijos no ha sido el soñado, ya que como él mismo ha compartido en sus redes sociales, el menor, Marlon -de dos años- está ingresado en la UCI de un hospital. "Desde las 7 de la mañana en urgencias, y desde las 6 en pie. Marlon con laringitis. Lo que duele verlos cuando están malitos" ha publicado en un storie en Instagram en el que se puede ver al pequeño, tumbado en una camilla y abrazado a su mamá, Alicia Peña Ahumada, que le abraza protectora. Una noticia que provocaba una gran preocupación entre sus seguidores y tras la que Jorge, horas después, daba la última hora sobre el estado de salud de su hijo agradeciendo el cariño que ha recibido en este duro trance y tranquilizando respecto al ingreso de urgencia. "Lo que parecía que iba a ser un ratito en el hospital se va a convertir en un par de días en la UCI porque la medicación que le han puesto no le ha ido muy bien, así que parece que se va a alargar la cosa" ha explicado en un vídeo desde el parking del centro médico. "Como es la UCI y solo puede haber un acompañante, se quedará Alicia con él y yo me voy con el resto de los peques. Y vamos a enfocarlo como dice Alicia, que estamos en un proceso de sanar de recuperarnos", ha añadido mostrándose muy positivo al asegurar que "está todo bien. Tenemos unos grandísimos profesionales en este país, por suerte y gracias a Dios". Marlon es el menor de los cuatro hijos de la pareja: Mario, Martina, Marcos y Marlon, que el pasado 17 de julio -cuando su papá se encontraba en el reality- cumplió dos añitos. Y aunque Jorge confesó a sus compañeros en el 'All Stars' que le encantaría aumentar la familia, su mujer ha afirmado entre risas que está encantada con su familia numerosa y entre sus planes no está el de volver a quedarse embarazada.

