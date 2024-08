El calor pone hoy en aviso a la mitad del país y las tormentas a Teruel, Barcelona, Gerona, Lérida y Castellón

Las altas temperaturas pondrán este martes en aviso amarillo o naranja a la mitad del país, mientras que las tormentas activarán los avisos amarillos en las provincias de Huesca, Teruel, Castellón, Barcelona, Gerona y Lérida, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, el calor pondrá en Andalucía en riesgo importante a Córdoba y en riesgo a Granada y Jaén; en Aragón pondrá en riesgo a Huesca, Teruel y Zaragoza; en Castilla y León pondrá en riesgo a Ávila, Salamanca, Segovia y Soria; en Castilla-La Mancha pondrá en riesgo importante a Toledo, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara; en Cataluña pondrá en riesgo a Lérida; en Extremadura pondrá en riesgo a Badajoz y Cáceres; y en la Comunidad Valenciana pondrá en riesgo a Alicante y Valencia. Igualmente, las altas temperaturas pondrán este martes en aviso amarillo a las Islas Baleares, a la Comunidad de Madrid y a la Región de Murcia. Este martes un frente atlántico afectará al norte de Galicia y Asturias dejando cielos nubosos y precipitaciones desplazándose de oeste a este a lo largo del día. Asimismo, se prevén cielos nubosos o con intervalos nubosos en el resto de Galicia, Cantábrico y alto Ebro, con probables precipitaciones débiles en el extremo oriental del Cantábrico, e igualmente, intervalos nubosos matinales en el Estrecho, bajo Ebro y Baleares. Se esperan cielos poco nubosos o despejados en el resto, con intervalos de nubes altas en la mitad norte peninsular, y por la tarde con el desarrollo de nubosidad de evolución en amplias zonas de interior de la mitad este, dejando chubascos y tormentas en el Pirineo y este de la Ibérica, sin descartar que llegasen a fuertes y fueran con granizo. Asimismo, no se descartan tormentas ocasionales en otras áreas del cuadrante nordeste y este del sistema Central. En Canarias, habrá cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas en el norte y poco nuboso al sur. La AEMET prevé bancos de niebla matinales en áreas del norte peninsular y Estrecho, sin descartar las brumas costeras en Alborán y litorales atlánticos gallegos. Las temperaturas máximas no experimentarán grandes cambios, con descensos en zonas altas de Canarias, Cantábrico oriental y nortes de Galicia y de la Ibérica. Con ello, seguirán por encima de los 35ºC en la mayor parte de interiores de la mitad sur y nordeste peninsular, áreas de la meseta Norte y puntos de Mallorca; pudiendo superar los 40ºC en valles de la mitad sur y zonas de La Mancha. Tampoco se esperan grandes cambios en las mínimas, con algunos aumentos en nordeste peninsular, y descensos en el suroeste y en Canarias. No bajaran de 25ºC en litorales mediterráneos. En cuanto al viento, soplarán alisios en Canarias, y vientos flojos en general en la Península y Baleares, de componente norte en el Cantábrico y cuadrante noroeste peninsular, de componentes sur y este en la fachada oriental y Baleares, y con predominio de las componentes oeste y sur en el resto.

