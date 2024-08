Antonio Banderas, el perfecto anfitrión de la gala Starlite, protagonizada por Will Smith

La gala Starlite se ha convertido, en los últimos años, en una de las citas más especiales del verano para las celebrities de nuestro país. Y la 15º edición de este evento benéfico, que se ha celebrado este domingo en Marbella con Antonio Banderas como anfitrión junto a Sandra García-Sanjuán, y Will Smith como invitado de honor, no ha sido una excepción. Una noche llena de sorpresas, arte y solidaridad en la que se ha homenajeado a México con Carlos Latre y Valeria Mazza como maestros de ceremonias, y en la que han sido incontables rostros conocidos los que se han puesto sus mejores galas para desfilar por la alfombra roja. Carmen Lomana, María Casado, Juan Peña y Sonia González, Paula Echevarría y Miguel Torres, Irene Villa junto a su prometido David Serrato, Mónica Hoyos con su hija Luna Lozano, o Macarena Gómez y Aldo Comas entre otros. También, y como no podía ser de otra manera, la pareja de Antonio Banderas, Nicole Kimpel, radiante con un espectacular diseño verde en sintonía con el de su hermana gemela Bárbara, y los premiados de esta edición: el cantante Carlos Vives, que acudió acompañado por su mujer y sus hijos; la actriz Cayetana Guillén Cuervo, deslumbrante con un look en color rosa fucsia; la artista India Martínez; o Margarita Vargas, inseparable de Luis Alfonso de Borbón y pura elegancia con un vestido con bordados florales en color rojo sobre fondo crema y falda semitransparente de tul. Una gala en la que Will Smith, todo un enamorado de nuestro país, que derrochó simpatía y sonrisas y al que Banderas obsequió con una guitarra española que no dudó en prometer que aprendería a tocar. El inolvidable protagonista de 'El príncipe de Bel Air' se convirtió en el gran protagonista de la velada al animar a la gente a pujar durante la subasta solidaria repitiendo las cifras ofrecidas en un 'voluntarioso' español que desató las risas de los asistentes.

