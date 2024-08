Anabel Pantoja, su visita a la peluquería con enfado con la prensa incluido

Si algo está enturbiando el gran momento personal que atraviesa Anabel Pantoja, radiante a sus 6 meses de embarazo, es sin duda la expectación mediática que ha despertado su inminente maternidad. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja no está llevando demasiado bien que la prensa no le esté dejando 'disfrutar' de su dulce espera como a ella le gustaría, lejos de los focos. Tras acompañar a su tía en su reaparición este fin de semana en Castellón tras un mes alejada de los escenarios por motivos médicos, y presumir una vez más de su maravillosa relación compartiendo en redes sociales con motivo de su 68 cumpleaños el momento en el que la artista se enteró de que estaba embarazada, la influencer se ha regalado una sesión beauty para relajarse y escapar de los rumores de que Isa Pantoja estaría molesta con ella por el apoyo incondicional que siempre le ha mostrado públicamente la tonadillera, que sin embargo no se habla con sus hijos. Aprovechando un hueco en su apretada agenda, Anabel ha ido a la peluquería para poner a punto su melena durante el verano. Y encantada estaba grabando el resultado de su sedosa cabellera peinada con ondas cuando su rostro cambiaba radicalmente al descubrir la presencia de la prensa. Visiblemente molesta, la prima de Kiko Rivera se refugiaba en el interior del establecimiento para huir de las preguntas sobre su relación con Isa, dejando claro que no piensa pronunciarse sobre el asunto aunque hace unos días aseguró que no respondía a "tonterías" afirmando que su prima es "maravillosa".

