Tania Moreno: "Estamos para hacer historia, y no nos conformamos"

Las jugadoras españolas Tania Moreno y Daniela Álvarez expresaron su satisfacción por la histórica clasificación, por vez primera en categoría femenina, para los cuartos de final del torneo de vóley playa de los Juegos Olímpicos en Paris 2024, tras imponerse en el 'super tie-break' (18-21, 21-19 y 15-13) a las neerlandesas Raisa Schoon y Katja Stam. "Es histórico y estamos aquí para seguir haciendo historia. No nos conformamos. Seguro que los chicos saben que tienen la misma oportunidad que nosotras que es pelear y acercarnos a esas medallas. Tengo muy claro que ambos vamos a luchar por estar en el podio", manifestó la capitana Tania Moreno. Moreno confesó que, personalmente, atravesó por un "momento muy duro" para ella a nivel físico y mental con el 14-18 del segundo set, donde hicieron un 'click' mental para obrar la remontada contra las neerlandeses, hasta ese punto superiores en la arena de la Torre Eiffel. "Sabía que no estaba jugando suelta y en el estado de 'flow' que me gustaría, pero 'Dani' y yo tenemos buen historial con las remontadas. Nunca dejamos de confiar y sabía que me estaba apoyando al 100%. Me ha dado mucha fuerza, no solo ella sino toda la afición española", expresó. La defensora madrileña oyó entonces en el graderío el 'España nunca se rinde', y vio a su entrenador, Fran Marco, el mismo que el de Pablo Herrera y Adrián Gavira, que acababan de clasificarse, también por vez primera juntos para los cuartos, y a su familia, la que le ha impulsado hasta la élite. "Me han hecho sentir que no tenía margen para ninguna excusa, para salirme del partido sin haberlo dado todo, sin haberlo luchado y, al final, ese sentimiento de querer seguir luchando y remando hasta el final cae del lado positivo y así ha sido", evocó con la respiración aún entrecortada por el titánico esfuerzo. Para la jugadora de Majadahonda no fue su partido perfecto, aunque ese detalle ahora no le importa tanto como haber escrito una página histórica para su deporte. "No ha sido mi mejor partido, pero sí hemos luchado por cumplir un sueño, por hacer historia y creo que eso ha sido lo que ha hecho especial esta victoria. El apoyo que hemos tenido en el campo y, sobre todo, pelearlo debajo de la torre Eiffel ante tal afición", subrayó. En este momento, la capitana española recordó a Lili Fernández y su despedida en París. "Todo el mundo ha visto lo que ha significado Lili para el vóley playa español e internacional. Esas lágrimas también salieron y le deseamos tanto a Paula como a ella lo mejor en lo que pueda venir ahora", señaló. ÁLVAREZ: "AÚN NOS QUEDA MUCHO GUARDADO" Por su parte, Daniela Álvarez calificó la victoria como "espectacular". "Dani y yo llevamos jugando juntas desde que tenemos 15 años, compartimos las 24 horas del día, los 365 días al año y hacer esto juntas es súper especial. Sabíamos que iba a ser un partido muy duro porque nos vienen de echar del Campeonato del Mundo en octubre, nos quitaron del bronce hace un par de meses, en nuestro primer Campeonato Europa también. Así que teníamos muchas ganas", reconció. La asturiana analizó técnicamente cómo fue ese billete histórico para cuartos. "Creo que, desde el principio, hemos estado sacando defensas, tocando balones y eso me hizo confiar en que iban a caer en algún momento. No tenía ni idea del resultado, creo que íbamos de abajo de bastante, y escuché algo en la grada de 'España, nunca se rinde'", recalcó. Ese mismo grito que alentó a su compañera les dio las fuerzas que necesitaban para la remontada. "Es un gran día para España. Fran Marco es el entrenador de ambos equipos y estoy muy contenta de todo lo que ha conseguido. Ha puesto mucho trabajo en que ambos equipos lo hagamos bien y salgamos adelante", reseñó. Asimismo, recordó la gesta de Pablo Herrera y Adrián Gavira, que "son historia". "No solo Pablo, Adri también es historia. Es un placer poder compartir tantos momentos juntos. Casi todo lo hacemos en equipo, así que no vamos a dejar de soñar, aún queda muchísimo y creo que aún nos queda mucha energía", adelantó sobre sus intenciones en los cuartos. Moreno y Álvarez se medirán contra las ganadoras del cruce de octavos entre las canadienses Melissa y Brandie y las estadounidenses Nuss y Kloth, que se enfrentan este lunes por la tarde en la 'playa' parisina del Campo de Marte.

