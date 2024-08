Mónica Hoyos opina sobre la ruptura de María José Suárez y Escassi y se moja sobre su relación con Hiba Abouk

Disfrutando de una de las etapas más tranquilas de su vida y de un verano muy especial en compañía de su hija Luna, de 20 años -fruto de su relación con Carlos Lozano- Mónica Hoyos no se ha querido perder la XV de la Gala Starlite que se ha celebrado este domingo en Marbella con Antonio Banderas como anfitrión de lujo y Will Smith como invitado de honor. Una cita muy especial en la que la peruana, gran amiga de María José Suárez, no ha dudado en pronunciarse sobre su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi y revelar si cree que la incipiente relación que el jinete mantiene con Hiba Abouk desde hace varias semanas acabará por consolidarse y convertirse en un noviazgo en toda regla. "Hablo bastante con María José, de hecho comenta mis vídeos porque le gusta mucho bailar y la actitud y el ánimo y creo que, bueno, pues siempre una ruptura es una ruptura. Independientemente de por qué haya sido, al final una ruptura es porque ya no siguen dos personas juntas y se pasa mal. No, no, no, no está saltando alegría al día siguiente, sí ha habido un poquito de sentimientos, ¿no? Pero creo que son dos personas, tanto ella como él, y ella que es a la que más conozco, creo que es una tipaza y que va a salir adelante y que va a tener todo un mercado por ver y un montón de gente por volver a ser feliz" ha asegurado con contundencia. Y, aunque afirma que "no soy quien para juzgar a nadie y cada uno es cómo es", no ha dudado en atizar a Escassi: "Bueno, Álvaro es Álvaro, ¿no? Es divertido, que es así, que le gusta vivir bien y ser feliz a su manera, cada uno lo es a su manera, en fin". "A mí me cae muy bien, entonces como amigo genial, pero es verdad que como pareja como...". "Yo como pareja no porque bueno, me gustaría tener una pareja pues para toda la vida" ha sentenciado. Sin embargo, Mónica reconoce que el jinete sí podría ser la pareja definitiva para Hiba Abouk, para la que no tiene más que buenas palabras. "Me parece monísima, monísima, no la conozco mucho. Estuvo conmigo en la fiesta de José Luis -'El Turronero'- pero no he tenido el gusto de tratarla mucho, así que no sé, pero la veo monísima y una tía súper entera, así que ojalá que sea la pareja definitiva de Álvaro" ha zanjado sin mucho convencimiento.

