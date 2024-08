Marcelo Gallardo, el que "siempre está volviendo" a River Plate

Concepción M. Moreno

Buenos Aires, 5 ago (EFE).- "Alguien dijo una vez / Que yo me fui de mi barrio / ¿Cuándo? Pero ¿cuándo? / ¡Si siempre estoy llegando!". Estos versos del tango 'Nocturno a mi barrio', de Aníbal Troilo, bien podría hacerlos suyos Marcelo Gallardo, el técnico más exitoso de la historia de River Plate, al que retorna una vez más.

Ni en su etapa como futbolista ni en la de entrenador, 'el Muñeco' ha permanecido mucho tiempo lejos de 'casa'. Cuatro años, el tiempo que hay entre mundiales de fútbol o que dura un ciclo olímpico, es el máximo que se ha permitido fuera del club de Núñez antes de regresar a la entidad donde ganó todo como jugador y como técnico.

Ahora, poco más de 20 meses después desde aquel 13 de noviembre de 2022, en que se despidió del banquillo 'millonario' en un amistoso contra el Betis del chileno Manuel Pellegrini (ex River), retoma sus riendas para sustituir a quien le relevó entonces, Martín Demichelis, quien, pese a haber obtenido tres títulos para la entidad, no logró superar la alargada sombra que suponía Gallardo.

"No hace mucho que me fui pero parecería que nunca me fui y volver a entrar al club, recorrer los pasillos, recorrer el mundo River claramente me hacen sentir muy en casa y eso es una emoción interna que me reconforta, me da felicidad", reconoció el propio 'Muñeco' durante su presentación de este lunes.

Ningún trofeo será suficiente jamás para igualar, en el corazón del acérrimo aficionado de River, ese que no quiere oír hablar de triunfos -así sea en un torneo menor- de su máximo rival, Boca Juniors, lo que hizo 'el Muñeco': será por siempre el técnico que le ganó al 'Xeneize' una final de Copa Libertadores (2018).

Ahora, a sus 48 años y tras su efímero paso por el saudí Al-Ittihad, Marcelo Daniel Gallardo regresa a River Plate.

La trayectoria deportiva del 'Muñeco', reconocida a nivel internacional en su etapa como técnico, tuvo su inicio en su época como futbolista.

Como jugador, Gallardo ganó con la camiseta 'millonaria' la Copa Libertadores en 1996, la Supercopa Sudamericana en 1997 y seis veces la Liga local: Apertura 1993, Apertura 1994, Apertura 1996, Clausura 1997, Apertura 1997 y Clausura 2004.

Su carrera se engrandece con los tres títulos que firmó con el AS Mónaco (Liga, Supercopa de Francia y Copa de la Liga) y uno más en el también francés Paris Saint-Germain, el estadounidense DC United y el uruguayo Nacional.

Entre todas esas aventuras foráneas, Gallardo siempre regresaba a River Plate, donde jugó en tres etapas (1993-1999, 2003-2006 y 2009-2010).

Tras retirarse como futbolista en el club montevideano, allí arrancó su carrera como técnico con el Campeonato Uruguayo que ganó en 2011.

En 2014 -de nuevo, no más de cuatro años sin estar lejos del club de Núñez-, fue anunciado a la prensa por el exfutbolista uruguayo Enzo Francescoli, figura viviente de River Plate y responsable de la Secretaría Deportiva, el mismo que le acompañó en la conferencia de prensa en que anunció su adiós, el 13 de octubre de 2022.

Catorce títulos en ocho años y medio al frente del banquillo 'millonario' resumen por qué se convirtió en un referente para la historia de la entidad, tanto que se erigió en su honor en las afueras del Estadio Más Monumental una estatua, como ya ocurriera con otra leyenda del club, Ángel Amadeo Labruna, con quien empata en 22 trofeos (sumando las etapas de futbolista y técnico).

Con 'el Muñeco' en el banquillo, River ganó la Copa Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana de 2015, 2016 y 2019, las Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Suruga Bank de 2015, la Copa Argentina de 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina de 2017 y 2019, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones de 2021.

Hasta el momento de su llegada, River Plate sólo sumaba cinco títulos internacionales: las Libertadores de 1986 y 1996, la Intercontinental de 1986, la Supercopa de 1997 y la Interamericana de 1987.

Apostado en los primeros lugares de la Tabla Anual, que dan derecho a disputar las Copas internacionales en 2025; fuera de la Copa Argentina -donde cayó eliminado ante el modesto Temperley en dieciseisavos de final-; y a punto de jugar los octavos de la Libertadores -contra el Talleres argentino-, el 'nuevo' River deberá retomar la confianza de la afición.

Y, para ello, nada mejor que tener como líder a Marcelo Gallardo, el que, parafraseando a Troilo, "siempre está volviendo". EFE

