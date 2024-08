Los líderes estudiantiles preparan un gobierno interino y advierten de que no aceptarán otro impuesto

Los líderes del Movimiento Antidiscriminación que ha encabezado las protestas que han culminado con la huida del país este lunes de la primera ministra Sheij Hasina han anunciado que están preparando la composición de un gobierno interino para asumir el poder y han advertido de que no aceptarán otro distinto. El nuevo gobierno propuesto por los estudiantes será presentado en las próximas 24 horas, ha anunciado uno de los coordinadores del Movimiento, Nahid Islam, en una rueda de prensa celebrada en la noche del lunes en barrio de Tejgaon de la capital, Daca, según recoge el diario bangladeshí 'The Daily Star'. Ha rechazado así la posibilidad de la formación de un gobierno apoyado por el Ejército o por el presidente. "No va a ser aceptado por los estudiantes revolucionarios", ha recalcado. "Queremos la caída del gobierno de la dictadura, la abolición del sistema fascista. Un simple cambio de nombres no resuelve el problema. El marco para la abolición del sistema fascista es un nuevo acuerdo político para el nuevo Bangladesh", ha argumentado. Por eso, considera que "la caída de Sheij Hasina es solo el primer paso de nuestro movimiento y ya lo hemos logrado". "Ahora vamos a por el segundo paso. Por eso vamos a proponer un Gobierno Nacional Interino formado por estudiantes-ciudadanos revolucionarios. Habrá estudiantes-ciudadanos que han participado en la revuelta, habrá representantes de la sociedad civil y del sector profesional. Vamos a proponer los nombres para un gobierno interino a partir de los contactos con ellos", ha explicado. Islam ha explicado que la represión de las protestas les ha obligado a estar incomunicados, en un estado de inseguridad, durante los últimos días. Por eso ahora quieren sentarse con los coordinadores del movimiento y con representantes de la sociedad. "Queremos presentar una decisión conjunta a la nación. Voy a proponer este gobierno en las próximas 24 horas", ha apuntado. Islam ha anunciado además que tienen intención de declarar a los fallecidos en las protestas como "héroes nacionales". "Hoy también recordamos a los fallecidos durante este régimen fascista", ha subrayado. "El gobierno de Sheij Hasina es partícipe de un genocidio. Están implicados en varias masacres, desapariciones, violaciones de derechos humanos, empezando por la matanza de Piljana. Tienen que ser juzgados. Quienes han ayudado directamente al fascismo, quienes les apoyan, serán llevados ante la justicia", ha advertido. También ha dado un plazo de 24 horas para la puesta en libertad de los detenidos. "Anunciamos que los agitadores y coordinadores, la gente inocente detenida y encarcelada, serán liberados en las próximas 24 horas. Queremos verlos en las calles en 24 horas", ha apuntado. Nahid Islam ha advertido además sobre posibles desmanes de grupos afines al gobierno depuesto. "Advertimos al fascismo sobre sabotajes o violencias. Apelamos a todo el mundo. Este país es nuestro. Los bienes del Estado son nuestros. Nadie debería saquear, atacar a comunidades o provocar el odio. Los estudiantes de la libertad vamos a estar vigilantes y a proteger los recursos del país. No queremos que se pierdan vidas humanas ni violencia", ha planteado.

Compartir nota: Guardar Nuevo