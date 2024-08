La Fiscalía de Venezuela abre una investigación contra Machado y González por "instigación a la insurrección"

La Fiscalía de Venezuela ha anunciado este lunes que ha abierto una investigación penal contra la líder opositora María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González por "instigación a la insurrección" después de que apelaran a las Fuerzas Armadas venezolanas ante el supuesto fraude en las elecciones presidenciales en las que la oposición no reconoce los resultados oficiales que dan a Nicolás Maduro como ganador. El Ministerio Público ha indicado que se les investiga por "la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, investigación a la insurrección y asociación para delinquir y conspirar", después de que difundieran un comunicado "en donde al margen de la Constitución y la ley, falsamente anuncian un ganador de las elecciones distinto al proclamado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), único órgano calificado para hacerlo". En ese mismo texto, "se hace una abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes". "Como titular de la acción penal, en su deber de ser garante de la paz y la estabilidad en el país, (la Fiscalía) se mantendrá vigilante ante cualquier acto que implique la generación de violencia o zozobra en la población y que pretenda la reedición de eventos que han dejado dolorosas heridas en toda la familia venezolana", ha agregado. Machado y González han pedido a militares y policías colocarse "del lado del pueblo": "Maduro se niega a reconocer que fue derrotado por el país entero y, ante la legítima protesta, ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos, miembros de mesa y hasta en contra del ciudadano común, con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad y, al mismo tiempo arrinconar a los vencedores. Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías", han señalado a través de una misiva. Los opositores, que han señalado que "con esta masiva violación de Derechos Humanos, el alto mando se alinea con Maduro y sus viles intereses", han dicho ser "conscientes de que en todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional está presente la decisión de no reprimir a los ciudadanos que en forma pacífica reclaman sus derechos y su victoria. Los venezolanos no somos enemigos de la FAN. Con esa disposición, los llamamos a impedir las acciones de grupos organizados por la cúpula madurista, una combinación de escuadrones militares y policiales y grupos armados al margen del Estado que golpean, torturan y también asesinan al amparo del poder maligno que representan", ha agregado. "Ustedes pueden y deben parar esas acciones de inmediato. Les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar, y a hacer respetar, los resultados de las elecciones del 28 de julio. Maduro ha dado un golpe de Estado que contraría todo el orden constitucional y los quiere hacer sus cómplices. Ustedes saben que tenemos las pruebas irrefutables de la victoria", ha añadido.

