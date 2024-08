La china He Bing Jiao dedica su plata en bádminton a Carolina Marín

La jugadora de bádminton surcoreana An Se-Young sigue en estado de gracia y este lunes se proclamó campeona olímpica en Paris 2024 al ganar en la final del torneo femenino a la china He Bing Jiao, plata y gran protagonista también por llevar al podio olímpico un pin con la bandera española, en honor de su rival en 'semis' y lesionada de gravedad Carolina Marín. An Se Young era la gran favorita, como número 1 del ranking mundial actual, y en la final no dio margen para la sorpresa al ganar a la china He Bing Jiao en dos sets, en menos de una hora, por 21-13 y 21-16. La surcoreana, campeona del mundo en 2023 en Copenhague, ganó su primer oro olímpico a sus 22 años mostrando una gran superioridad respecto a una china que lo intetó todo, pero que no estuvo --como sucedía en 'semis' hasta la lesión de Carolina Marín-- acertada. Una Carolina que, gracias a su rival, fue protagonista del podio. Y es que, en un gesto de deportividad y sacando a flote el espíritu olímpico más puro, He Bing Jiao subió al segundo peldaño acompañada de ese pin, ganándose el corazón de todos los presentes y del mundo del deporte. La medalla de bronce fue, sin partido por disputarla, para la indonesia Gregoria Mariska Tunjung. Y no la disputó por la lesión en semifinales de la española, que apuntaba a la final por el oro pero dejó ese billete libre para la china y el bronce asegurado para la de Wonogiri, que perdió su semifinal contra An Se Young en tres sets.

