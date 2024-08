Feliciano López y Sandra Gago aprovechan sus vacaciones en Cádiz para asistir al concierto de Luis Miguel

Feliciano López y Sandra Gago, grandes admiradores de Luis Miguel, no quisieron perderse el esperado concierto del cantante en Starlite Marbella. El tenista, quien confesó ser fan del artista desde su infancia, expresó su entusiasmo por el evento: "Nunca he visto a Luis Miguel en directo, me encanta desde que soy un crío y venimos con muchas ganas, la verdad. Aprovechando que estábamos cerquita para venir aquí". El matrimonio ha combinado su asistencia al concierto con sus vacaciones en la zona. El exmarido de Alba Carrillo comentó sobre su experiencia: "Muy bien, muy bien, muy bien. Estábamos aquí en Cádiz al lado y por eso nos pudimos aprovechar para llegar ahora aquí". Entre risas, Sandra y Feliciano bromeaban sobre cómo eligieron su vestuario para la ocasión, mostrando su entusiasmo por el evento: "Pues venir cómoda para bailar muchísimo y ya está. No tenía nada más, he venido con mis mejores galas. Y con el morenito del verano, ya estamos guapas".

