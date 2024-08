Pablo López apoya con su música al equipo nacional en la Casa de España del COE en París

El cantante Pablo López actuó este sábado en la Casa de España del Comité Olímpico Español (COE) en París para mostrar su apoyo a la delegación nacional en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, que se disputan hasta el 11 de agosto, en una iniciativa de Santander SMusic y el COE. La participación de Pablo López sucede a la de los finalistas de Operación Triunfo Juanjo, Lucas, Paul Thin, Martin y Ruslana, que inauguraron este ciclo de actuaciones en la Casa de España, ubicada en el Colegio Español en la Ciudad Universitaria de la capital francesa el pasado sábado, interpretando 'La Gravedad'. La Gravedad, la canción oficial del Equipo Olímpico Español que ensalza los valores del espíritu olímpico, volvió a sonar en apoyo a los deportistas españoles en los Juegos, y este sábado el cantante, compositor y músico de Fuengirola motivó a los olímpicos en un acto privado. El autor de 'El Patio' o 'Tu enemigo', entre otros, repasó sus éxitos y, posteriormente, posó con el presidente del COE, Alejandro Blanco, junto a una de las 28.000 banderas españolas sostenibles, confeccionadas a partir de ropa usada, que han viajado a París en un proyecto de Banco Santander, como socio global de Sostenibilidad del COE, y el propio Comité Olímpico Español. "Conozco a Carlitos (Alcaraz) y lo pude ver en las semifinales y fue una pasada, como siempre. Es un espectáculo y he podido ver la final de dobles, en la que, por desgracia, no estaban Nadal y Alcaraz. Soy de los que siempre he seguido el deporte y pensé que nunca iba a vivir esta sensación jamás", dijo en declaraciones a Europa Press. López agradeció al COE y a Banco Santander la oportunidad de 'asomarse' a los Juegos de París. "Ver a los ciclistas pasar, ver el voley, el hockey, es una pasada. ¿Un pronóstico? Teniendo en cuenta las finales que tenemos y los metales asegurados creo que a las 22 de Barcelona no, pero podemos llegar a las 15 medallas. Ojalá", deseó. Al encuentro cultural de Pablo López, le seguirán los de Ana Guerra, Natalia Lacunza y Vanesa Martín los días 7, 9 y 10 de agosto gracias a la iniciativa de Santander SMusic y el COE, que quieren poner 'letra y canciones' para celebrar los éxitos de España en Paris 2024.

