La oposición venezolana denuncia que "sujetos armados" han intentado secuestrar a un miembro de su equipo

La oposición venezolana ha denunciado el intento de secuestro de unos de sus voluntarios en la jornada electoral del pasado 28 de julio, a manos de "sujetos armados" que han rodeado su vivienda en el marco de las manifestaciones organizadas este sábado para protestar por el supuesto fraude en los comicios. "Sujetos no identificados pretenden secuestrar a David Gelder, miembro de nuestro equipo nacional electoral", ha informado el partido opositor Vente Venezuela en una publicación en su cuenta en la red social X en la que ha agregado que algunos vecinos de la zona "se han movilizado para impedirlo". Desde el Comité de Derechos Humanos de la formación han denunciado "el asedio" contra Gelder, indicando que los mencionados "sujetos no identificados" han llegado al lugar "a bordo de camionetas blancas", y han entrado en su edificio "buscándolo y permaneciendo ahí para detenerlo". La ex candidata de la oposición María Corina Machado se ha hecho eco de la denuncia a través de la misma plataforma, con un mensaje en el que ha instado a los vecinos de La Candelaria a "acudir rápido" a la dirección del incidente para proteger a ese "muchacho que trabajó voluntariamente para la defensa de (sus) votos el 28-J". "Tenemos que protegernos unos a otros y seguir", ha sentenciado. Venezuela se halla envuelta en un clima de protestas tanto por parte del oficialismo como de la oposición tras las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo. Por un lado, Machado ha convocado este sábado a la movilización de todo el país con especial atención a la capital, Caracas, para rechazar los resutlados de los comicios y reivindicar la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia. Mientras, las fuerzas afines a Maduro han convocado también para este sábado una Gran Marcha Nacional por la Paz para respaldar la victoria del mandatario. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha dado la victoria de Maduro con el 51,95 por ciento de los votos frente al 43,18 por ciento obtenido por la candidatura de González. Una vez conocidos los primeros resultados el lunes, la oposición salió rápidamente al paso para reivindicar su victoria --que aseguran lograron con más de un 70 por ciento de los votos-- y exigir un recuento de actas respaldado a nivel internacional.

