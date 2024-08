La incómoda reacción de Nuria Fergó al descubrir que coincide con Irene Villa en el evento

Desde que se conoció que Nuria Fergó había comenzado una relación con Juan Pablo Lauro, exmarido y padre de los hijos de Irene Villa, el tema se ha convertido en el foco de las preguntas a ambas mujeres. A pesar de que las dos siempre se han mostrado indiferentes al asunto, la reacción de la cantante al coincidir en un evento con la exmujer de su pareja ha sido un tanto peculiar. Esta ha optado por no expresar su opinión sobre su posible encuentro con Irene Villa en el concierto de Luis Miguel, cambiando de tema y describiendo la velada como el inicio de su verano: "Vamos a disfrutar de la noche de Luis Miguel, que me encanta. He venido a disfrutar de eso porque creo que para mí todavía el verano ni ha empezado. Empieza esta noche". Acompañada de su hermana, la artista se mostró entusiasta sobre la noche de chicas que tenía por delante, mencionando que su pareja se había quedado en casa con los niños. "Es una noche de chicas, lo único que me importa ahora es disfrutar, cantar todas las canciones de Luis Miguel y ser felices como estamos", añadió Nuria. Sobre el estado de su novio, quien está en proceso de recuperación, Fergó comentó: "Está mejor. Está recuperándose y está de baja. Está intentando adaptarse mientras su cuerpo se va poniendo mejor, aunque el proceso es lento. Lo importante es que está aquí, disfrutando el tiempo de relax, y deseando volver a su profesión, aunque con calma".

Compartir nota: Guardar Nuevo