Isa Pantoja se sincera y habla de la relación de su madre con su prima Anabel: "Siento envidia y me duele"

Este sábado, coincidiendo con el cumpleaños de Isabel Pantoja, su hija Isa ha visitado el plató de ‘Vamos a ver’ como colaboradora, donde ha comentado algunos temas de actualidad y ha dado su opinión sobre uno de los temas más comentados del verano. Según Kike Calleja, la tonadillera se encuentra contenta, ha soplado las velas y ha pedido un deseo, con planes de celebrar su cumpleaños en una cena íntima tras el concierto programado para mañana. Durante el programa, se ha emitido un video en el que Anabel Pantoja felicita a su tía Isabel por su cumpleaños, y la tonadillera muestra su reacción al embarazo de su sobrina. Isa Pantoja, al comentar el vídeo, se ha mostrado seria y ha declarado: "¿Qué quieres que te diga? No he llorado. Me alegro por ellas, pero no me ha emocionado ni me ha dado pena. Me ha dado pena en el sentido que yo también soy madre." Isa ha añadido que mantiene una comunicación cercana con Anabel: "Estoy hablando con Anabel más que nunca, todos los días. No quiero mirar al pasado y cuando me preguntan cómo me sienta verlas a ella juntas, tengo que decir que me alegra, pero me da envidia sana en ese sentido. Yo no estoy embarazada, pero me duele. Me duele, pero no por mí, ¿eh? Soy una persona adulta y estoy súper feliz. Ya no lloro como antes y en el día a día tengo a la gente que quiero y que me quiere y me siento plena". Marta López ha comentado que se le parte el alma al comparar la reacción de Isabel al embarazo de Anabel con la suya. Por su parte, Isa Pantoja ha reiterado su admiración por su madre: "Para mí es la número uno. Disfrutaba de sus conciertos con mis amigas y para mí era y es una persona súper importante". Sobre la posibilidad de que su madre la contrate para trabajar con ella, ha dicho: "No me gustaría que me hubiese contratado como a mi prima para trabajar con ella, antes a lo mejor sí." La joven también ha reflexionado sobre si informaría a su madre en caso de un nuevo embarazo, diciendo: "Que me gustaría sí, pero no sé si voy a intentar ponerme en contacto con ella. No saltaría la valla porque me quiero y no me da la gana, pero supongo que sí intentaría. Ella no se alegró de esta manera, pero siempre me apoyó en mi embarazo." Por otro lado, Antonio Rossi ha asegurado que el 4 de agosto Isabel Pantoja regresa a Cantora y que la próxima semana habrá novedades sobre la propiedad. Finalmente, Isa Pantoja ha expresado su tristeza si la finca se vende sin poder despedirse: "Me da pena que se vaya a vender sin poder despedirme."

