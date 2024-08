España llora con Carolina

París, 4 ago (EFE).- Consternación, conmoción, dolor, desolación. España entera llora junto a Carolina Marín tras lesionarse en la rodilla derecha y protagonizar unos momentos desgarradores, cuando tenía encaminada su clasificación para la final del torneo de bádminton de los Juegos de París 2024 en busca de su segundo oro olímpico.

El exbaloncestita Pau Gasol, que está arropando constantemente, a diario, a los deportistas españoles, no tardó en publicar un mensaje en X junto a una fotografía con la tricampeona mundial hecha en la capital francesa en el que asegura: "Duele muchísimo verte retirarte por una lesión, pero nos has demostrado ser una auténtica CAMPEONA. Te queremos". Y apunta que "pronto" se la verá "sonriendo de nuevo".

"Se nos parte el corazón. Su dolor es nuestro dolor. Sus lágrimas son nuestras lágrimas. Este no es el final que merecía la impecable trayectoria en Paris2024 de @CarolinaMarin. Mucho ánimo, Caro. ¡Seguiremos a tu lado en tu recuperación!", publica el Consejo Superior de Deportes (CSD), y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, que estaba en La Chapelle Arena, señala: "No tenemos palabras. España está contigo. Estamos contigo. Hoy y siempre"

Mientras, la cuenta del Comité Olímpico Español (COE) se refiere al abandono cuando tenía la final ya encarrilada y asevera: "Eres una GUERRERA. Ya volviste, y lo volverás a hacer. Para nosotros, TÚ eres la CAMPEONA".

En este sentido, el maratoniano Yago Rojo indica que "los llantos de Carolina son los llantos de todo un país". "La imagen que nunca hubiéramos querido vivir. Pero volverás, porque piensas que puedes y podrás!!!", asegura.

Martín Fiz, toda una referencia del atletismo, especialmente del maratón y del deporte español, deseó una "una pronta recuperación" a la onubense. "Nos has ilusionado, nos has tenido en ascuas y has luchado como tú solo lo sabes hacer, como una auténtica jabata. TE CAÍSTE UNA VEZ, volverás a levantarte ¡ÁNIMO!", añade.

La futbolista del Barcelona Alexia Putellas, doble Balón de Oro y referente de la selección española, se expresó con el emoticono de un corazón roto y el también jugador del conjunto azulgrana y de la Roja Pedri González utiliza un símbolo similar y le dice: "Eres una campeona". EFE

jap/ism