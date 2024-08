En libertad otros tres de los diez militares detenidos por la violación de un palestino

Otros tres de los diez militares detenidos por la supuesta violación de un preso palestino en la cárcel de Sde Teiman han quedado este domingo en libertad tras la decisión de las autoridades de no solicitar la prórroga de su encarcelamiento, con lo que solo quedan retenidos cinco de los sospechosos. La Fiscalía ha tomado la decisión de no solicitar la continuidad de estos tres militares bajo custodia como consecuencia de nuevos datos recavados en la investigación, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'. La Policía Militar continúa investigando a los tres militares, mientras que otros cinco soldados seguirán en prisión por este caso, que provocó graves disturbios protagonizados por manifestantes de extrema derecha que asaltaron dos cuarteles en los que estaban retenidos los sospechosos para protestar por su detención. Todos ellos han sido declarados como sospechosos de perpetrar un acto de "sodomía con agravante", causar daño físico con agravante, abuso con agravante y conducta impropia de un soldado por introducir un palo en el recto de un detenido palestino.

