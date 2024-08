Bing Jiao He: "Carolina incluso me animó, diciéndome que jugara bien la final"

París, 4 ago (EFE).- La china Bing Jiao He, clasificada para la lucha por el oro del torneo femenino de bádminton de París 2024 tras la lesión sufrida por Carolina Marín en el segundo parcial de la semifinal, se mostró pesarosa por cómo se produjo su pase y aseguró que la española incluso la había animado después diciéndole que jugara bien la final.

"No me gusta que sucedan este tipo de cosas. Carolina Marín incluso me animó al final, diciéndome que jugara bien en la final", admitió, tras acceder al partido por el oro por el percance de la española cuando la asiática había cedido el primer set y también caía en el segundo.

"Me siento muy triste por esto. Espero que se recupere pronto y vuelva a jugar", señaló la volantista china, quien admitió que lo estaba pasando mal en el aspecto deportivo porque en la primera manga tan solo había conseguido catorce puntos y también caía en la segunda.

"Ella estaba jugando muy bien. Yo estaba pasiva y no pensaba en la final para nada. Y ella me dijo 'sigue trabajando, sigue luchando'", apuntó.