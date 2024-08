Ana Peleteiro: "El factor lluvia me ha tocado un poco psicológicamente"

La atleta española Ana Peleteiro reconoció que este sábado durante la final de triple salto de los Juegos Olímpicos de París el hecho de que lloviese le tocó "un poco psicológicamente" y que aunque estaba "triste" por no haber conseguido la medalla había que "relativizar las cosas" y no se iba a "quedar con mal sabor de boca". "No puedo ser egoísta conmigo misma, ha sido una temporada increíble, hoy me hubiese gustado rascar unos centímetros más, pero el factor lluvia me ha tocado un poco psicológicamente porque me veía capaz y la pista estaba empapada, no conseguían secarla del todo y tenía un poco de miedo de resbalarme en la tabla y reventarme", señaló Peleteiro a los medios tras la final. De todos modos, la saltadora recordó que se había quedado "muy 'cerquita'". "Me da coraje, pero sé que en unos días sacaré un balance positivo, pero ahora mismo pues estoy un poco triste", confesó la actual campeona de Europa. Peleteiro remarcó que se había sentido "muy bien, tanto en el calentamiento como al inicio de la competición". "Me preparé psicológicamente para empezar la prueba. Me tocaba saltar primera, pero luego la lluvia me ha desconcentrado y no acabé de encontrarme", reiteró. Ahora, la española, "por supuesto" que tiene motivación para el futuro más cercano. "Esto a fin y al cabo es una competición, no se acaba aquí. Queda un año lleno de competiciones y en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en Los Ángeles", advirtió de cara a la próxima cita olímpica. "La verdad es que a nivel físico no me he notado cansada, pero sí que es cierto que ayer viernes no era capaz de dormir, pasé una noche en vela, lo cual es normal siempre cuando compito por la tarde, que siempre me cuesta muchísimo dormirme. Creo que no llegué a dormir ni una hora, pero es que no me gusta excusarme, fue lo mismo para todas y ganó la mejor", añadió Peleteiro. De todos modos, sí que considera que durante esta temporada ha hecho "bastantes saltos por encima" de lo que ha sido la marca del bronce. "Tal vez el esfuerzo que he hecho desde diciembre del año pasado me ha pasado factura, pero es que físicamente me encuentro bien. He tenido problemas en el isquio, pero hemos llegado bien, he hecho buenas marcas en los entrenos, he entrenado superbien y entonces estoy un poco disgustada porque realmente sé que estoy por lo menos, no sé si para 15 metros, pero sí para un 14.70", admitió. "Da rabia, obviamente, ¿quién no quiere ganar una medalla olímpica cuando sabes perfectamente que está en tus marcas? Pero es que seguro que Sha'carri Richardson también está jodida porque perdió un oro que supuestamente merecía, pero el atletismo es así, es un deporte individual que depende solo de ti y que hay miles de factores que te pueden afectar", remarcó la gallega. La saltadora quiso restar importancia a lo sucedido. "Hoy he visto la otra cara de la moneda y eso es la vida, no se acaba aquí, ahora voy a ir con mi familia a tomarme un champán y se acabó, hay que relativizar las cosas. No me voy a quedar con un mal sabor de boca después de este año que he hecho algo que muy poca gente ha podido hacer", sentenció.

