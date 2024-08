Toñi Moreno revela lo mal que lo está pasando su amigo Álvaro Muñoz Escassi: "Es un tío sensible"

Toñi Moreno ha compartido detalles sobre el complicado periodo que está atravesando su amigo, Álvaro Muñoz Escassi. La presentadora ha descrito al jinete como una persona muy sensible, afirmando: "Es un tío sensible, sí, sí. No es una persona insensible para nada, lo está pasando muy mal. Pero bueno, yo creo que al final todo se reconducirá". La presentadora, quien se ha mantenido cercana al ex de María José Suárez, agregó: "Yo creo que ya vamos a dejarlo tranquilo al pobre. Pues nada, yo he estado ahí apoyándole como amiga suya. Soy amiga. O sea, no soy conocida, soy amiga, pero muy orgullosa de ser su amiga. Y los amigos tenemos que estar en los momentos malos y en los peores. En los buenos está todo el mundo. Así que nada, yo espero que para este verano... yo creo que quiere que pase rápido también". En cuanto al cumpleaños de Isabel Pantoja, comenta que no ha tenido mucho contacto reciente con ella, pero le desea lo mejor: "Es que no la veo. He coincidido con ella un par de veces. Espero que lo disfrute. He ido a verla, fui a verla este año a Mérida, porque el padrino de mi niña es súper fan de ella. Y la verdad es que muy bien, me gustó mucho, me sorprendió mucho y me gustó mucho verla". Sobre la relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, muestra su entusiasmo: "Me encanta, me encanta. Yo adoro a Paloma, además. Así que yo creo que... yo creo que él ha pegado el pelotazo, jajaja". Con esta declaración, Toñi Moreno destaca su admiración por la pareja y su satisfacción con la evolución de su relación.

