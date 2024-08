Peleteiro: "La lluvia me ha desconcentrado, tenía un poco de miedo de resbalarme"

París, 3 ago (EFE).- Ana Peleteiro, sexta este domingo en la final olímpica de triple salto, declaró que la intensa lluvia que cayó en el Estadio de Francia la desconcentró porque en los últimos intentos tenía un "poco de miedo" de resbalarse y reventarse.

La atleta gallega, con 14,59 metros como mejor salto en la final, concluyó sexta y no pudo refrendar su gran temporada con el tercer podio internacional del curso tras el oro en el campeonato de Europa de aire libre de Roma y el bronce en el mundial de pista cubierta de Glasgow.

"No puedo ser egoísta conmigo misma porque ha sido una temporada increíble. Hoy me hubiese gustado rascar unos centímetros más pero el factor lluvia me ha tocado un poco psicológicamente porque me veía capaz y la pista estaba empapada. No conseguía secarla del todo y tenía un poco de miedo, de resbalarme en la tabla y reventarme", dijo Peleteiro, en la zona mixta del Estadio de Francia.

"Sé que en unos días sacaré un balance positivo pero ahora mismo estoy muy triste. Me había sentido muy bien, tanto en el calentamiento como en el inicio de competición. Me preparé psicológicamente para empezar la prueba, que me tocaba saltar primera, pero luego la lluvia me ha desconcentrado. No acabé de encontrarme", señaló.

Pese a disputar la final apenas veinticuatro horas después de la ronda de clasificación, la gallega comentó que no notó el cansancio pese al poco tiempo de recuperación.

"La verdad que a nivel físico no me he notado cansada pero sí que es cierto que ayer no era capaz de dormir. Pasé una noche en vela, lo cual es normal. Siempre cuando compito por la tarde me cuesta muchísimo dormirme. Ayer creo que no llegué a dormir ni una hora pero no me gusta excusarme, fue lo mismo para todas y ganó la mejor", apuntó.

La ganadora fue Thea Lafond, que, con 15,02 metros, solo cinco meses después de proclamarse campeona mundial de pista cubierta se colgó el oro olímpico en París.

La medalla de plata se la llevó la jamaicana Shanieka Ricketts con 14,87 metros y el bronce la estadounidense Jasmine Moore con 14,67.

"Esta temporada he hecho bastantes saltos por encima de esa marca del bronce. Tal vez el esfuerzo hecho desde diciembre del año pasado me ha pasado factura aunque físicamente me encuentro bien. He hecho buenas marcas en los entrenos, he entrenado súper bien y por eso estoy un poco disgustada porque realmente sé que estoy por lo menos para 15,70", dijo.

"Da rabia pero el atletismo es un deporte individual que depende solo de ti y que hay miles de factores que te pueden afectar. Hoy he visto la otra cara de la moneda y eso es la vida, no se acaba aquí. Ahora voy a ir con mi familia a tomarme un champán y se acabó. Hay que relativizar las cosas y no me voy a quedar con un mal sabor de boca después de este año, que he hecho algo que muy poca gente puede hacer", concluyó. EFE

drl/jl